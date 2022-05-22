Вместо кабинета — школьный класс. Киевские кардиологи выезжают на обследование деток в деоккупированные села области

Более 500 детей Киевской области обследовали столичные кардиологи в деоккупированных селах области. Карета скорой помощи Центра детской кардиологии и кардиохирургии с начала марта совершает специальные выезды к пациентам.

Свое оборудование медики-волонтеры разворачивали в бомбоубежищах и центрах для беженцев, а после освобождения от российских оккупантов поехали в отдаленные населенные пункты.

Там их ждут дети и взрослые, которые не имеют возможности сделать плановое обследование сердца. Ведь большинство из них сейчас просто не могут доехать до специалистов. Говорят, крайне важно вовремя выявить пороки сердца.

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Все дети раз в 2-3 года должны проходить осмотр кардиолога. Мы сталкивались уже во время этих консультаций с недостатками, о которых родители вообще не знали. Уже несколько детей мы прооперировали, — рассказывает заведующая отделением рентгеноангиографии и эндоваскулярной хирургии Юлия Кузьменко.

Кардиологи могут принимать пациентов даже в помещении школы, где за кабинет служит класс, а за кушетки — детские парты. Именно так происходит в селе Мусийки на севере Киевской области. Но люди и этому рады.

Вместе с кардиологами в команде и профессиональные психологи. Председатель благотворительной организации Твої долоні Александр Ивашков делится, что организация работает с 2014 года на востоке Украины с детьми.

Специальные клинические антикризисные психологи работают как с малышами, так и с подростками и взрослыми. Чтобы отвлечь, волонтеры применяют десятки активностей, даже привезли с собой животных.

Хотя Мусийки не получили значительных разрушений, местные почувствовали оккупацию сполна. Мимо села непрерывно шла военная техника, над головами из Беларуси летела авиация, а снаряды падали на огороды.

Чудом никто не пострадал. В селе россияне мародерили, а более 300 местных оказались в заложниках. Поэтому дети особенно нуждаются в профессиональной психологической помощи.

Жестокая война, развязанная Россией, сломала миллионы жизней, разлучила семьи: кого-то временно, а некоторых — навечно. Читай, как помочь детям, потерявшим своих родителей.