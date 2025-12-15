Які продукти можуть спричинити отруєння під час відключень світла — перелік від лікарки

Через відключення світла українці дедалі частіше зіштовхуються з проблемою швидкого псування продуктів. Холодильник довго стоїть без живлення, тож ризики харчових отруєнь зростають.

Медики наголошують, що навіть звичні харчі можуть становити ризик, якщо їх неправильно зберігати. В ефірі телемарафону розповіли, як убезпечити себе та свою родину від можливих ризиків.

Харчові отруєння під час відключень світла: як вберегтися

Завідувачка інфекційного відділення однієї зі столичних лікарень Наталія Ралець пояснює, що їжа в холодильнику може зберігатися до чотирьох годин, а в умовах знеструмлення це майже неможливо.

— Ця проблема загострюється. Люди живуть під час блекаутів, не завжди мають змогу якісно зберігати харчові продукти. Як наслідок, маємо харчові отруєння.

Лікарі нагадують, що якщо є сумніви у свіжості, кольорі чи запаху їжі, то краще її викинути. Чи не найбільшою загрозою під час відключень світла, додають у Центрі громадського здоров’я, є яйця, молоко і тістечка. Лікарка це підтверджує. Головна причина полягає у тому, що вони зберігаються без вакуумної упаковки.

Серед перших симптомів отруєння виділяють:

нудоту;

блювоту;

пронос;

дискомфорт в животі;

лихоманка.

Попри підвищені ризики через брак світла, суттєвого збільшення пацієнтів немає, адже хворі лікуються переважно самі вдома. Наталія Ралець додає, що якщо в людини не надто важкий стан, можна лікуватися вдома.

Щоб запобігти отруєнню, варто дотримуватися харчової етики: правильно зберігати продукти, їсти свіже приготовлену їжу і не їсти те, що візуально не відповідає нормам. Та найголовніше — пити багато води.

Під час відключень світла краще запастися продуктами, які можна зберігати без холодильника. Перелік можеш знайти в нашому матеріалі.

