Які продукти можуть спричинити отруєння під час відключень світла — перелік від лікарки

Через відключення світла українці дедалі частіше зіштовхуються з проблемою швидкого псування продуктів. Холодильник довго стоїть без живлення, тож ризики харчових отруєнь зростають.
Медики наголошують, що навіть звичні харчі можуть становити ризик, якщо їх неправильно зберігати. В ефірі телемарафону розповіли, як убезпечити себе та свою родину від можливих ризиків.
Харчові отруєння під час відключень світла: як вберегтися
Завідувачка інфекційного відділення однієї зі столичних лікарень Наталія Ралець пояснює, що їжа в холодильнику може зберігатися до чотирьох годин, а в умовах знеструмлення це майже неможливо.
— Ця проблема загострюється. Люди живуть під час блекаутів, не завжди мають змогу якісно зберігати харчові продукти. Як наслідок, маємо харчові отруєння.
Лікарі нагадують, що якщо є сумніви у свіжості, кольорі чи запаху їжі, то краще її викинути. Чи не найбільшою загрозою під час відключень світла, додають у Центрі громадського здоров’я, є яйця, молоко і тістечка. Лікарка це підтверджує. Головна причина полягає у тому, що вони зберігаються без вакуумної упаковки.
Серед перших симптомів отруєння виділяють:
- нудоту;
- блювоту;
- пронос;
- дискомфорт в животі;
- лихоманка.
Попри підвищені ризики через брак світла, суттєвого збільшення пацієнтів немає, адже хворі лікуються переважно самі вдома. Наталія Ралець додає, що якщо в людини не надто важкий стан, можна лікуватися вдома.
Щоб запобігти отруєнню, варто дотримуватися харчової етики: правильно зберігати продукти, їсти свіже приготовлену їжу і не їсти те, що візуально не відповідає нормам. Та найголовніше — пити багато води.
Під час відключень світла краще запастися продуктами, які можна зберігати без холодильника. Перелік можеш знайти в нашому матеріалі.
