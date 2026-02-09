Низка отруєнь на Полтавщині: у ДСНС пояснили, що відбувається

Протягом доби 8 лютого 2026 року на території Полтавської області було зафіксовано два випадки госпіталізації людей із симптомами гострого отруєння — читай в матеріалі офіційне пояснення від ДСНС.

Отруєння на Полтавщині чадним газом: деталі

Згідно з оперативними даними, перший інцидент стався о 08:52 у Полтавському районі, де постраждало четверо осіб, серед яких — двоє дітей. Другий випадок зафіксували о 12:52 безпосередньо в Полтаві: травмовано двох людей, зокрема одну дитину.

Попри те, що в первинних зведеннях ці події класифікувалися як отруєння невідомою речовиною, медики після проведення первинних обстежень уточнили, що в обох випадках йдеться про отруєння чадним газом. Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків не залучалися, оскільки допомога надавалася силами екстреної медичної допомоги.

Ситуація спровокувала хвилю дезінформації в Telegram-каналах, де почали активно поширюватися повідомлення про начебто масовий характер отруєнь невідомими хімікатами в регіоні.

Рятувальники офіційно спростували ці чутки, наголосивши, що поширювана інформація не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей. Фахівці зауважують, що подібні інциденти вже траплялися в області раніше, зокрема три випадки було зафіксовано наприкінці січня.

Представники обласної військової адміністрації та ДСНС закликають громадян не піддаватися паніці та орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення МОЗ та профільних служб. Будь-які остаточні висновки щодо причин погіршення самопочуття людей робляться лише після відповідних перевірок та лабораторних досліджень у медичних закладах.

