Фейкові повістки та Tinder-пастки: як Росія змушує українців готувати теракти й підпали

Російські спецслужби радикально змінили тактику вербування агентів в Україні, дедалі частіше вдаючись до операцій під чужим прапором. Тепер ворог не просто шукає прихильників “руського міра”, а цинічно маскується під українських правоохоронців, щоб заманити громадян у пастку шантажу та змусити їх вчиняти диверсії.

Служба безпеки України офіційно застерігає: рашисти видають себе за співробітників СБУ, ГУР, НАБУ та Нацполіції, використовуючи довіру та страх українців перед законом.

Фейкові повістки та кримінальні справи

Один із найпоширеніших методів — розсилка фальшивих повісток у месенджери. Громадянину повідомляють, що проти нього нібито відкрито справу за співпрацю з РФ або навіть за купівлю ліків на російських сайтах.

Згодом жертві телефонує добрий слідчий, який пропонує вирішити питання. Ціна свободи — виконання “дрібних доручень” — відстежити чиєсь авто, перенести пакунок або зробити фото об’єкта. Насправді ж людину просто втягують у кримінал, де кінцевою метою є підпал чи теракт.

Медова пастка: сайти знайомств як інструмент диверсій

Ворог почав активно використовувати інтимний шантаж. Спецслужби РФ створюють привабливі жіночі профілі в Tinder чи інших сервісах. Після періоду листування та обміну контактами з’являється куратор, який представляється офіцером СБУ.

Зловмисник звинувачує чоловіка у спілкуванні з агентом ворога і погрожує тюрмою. Щоб уникнути відповідальності, фігуранту пропонують спокутувати провину через допомогу правоохоронним органам. Насправді ж завдання — це підпали автівок Сил оборони або підготовка саморобних вибухових пристроїв, — пояснюють у відомстві.

Що вимагають від завербованих

Рашисти штовхають українців на найтяжчі злочини:

підпали адміністративних будівель та техніки ЗСУ;

виготовлення пекельних машинок (СВП) за інструкціями з Telegram;

стеження за військовими та стратегічними об’єктами;

перенесення невідомих предметів, які можуть виявитися вибухівкою.

У Службі безпеки наголошують: реальні співробітники діють винятково у межах закону і ніколи не ставлять сумнівних завдань через месенджери.

Також дізнайся, кого найчастіше вербують російські спецслужби в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!