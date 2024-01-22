Для здоровья кустов и вкусных ягод: чем подкормить малину весной 2024

Для удачного урожая малины садоводы часто подкармливают кусты в несколько этапов. Хотя малина довольно неприхотлива, уход за ней только улучшит результат. В материале мы рассказываем, чем подкормить малину весной 2024, когда и как правильно это сделать.
Ароматные и сладкие ягоды вырастают при правильной подкормке. Малина впитывает много веществ из почвы, потому что разрастается корнями. Чтобы помочь кустам и почве, следует использовать подпиточные средства.
В апреле, когда температура воздуха и земли достаточно прогрета, можно начинать подкормку. Использовать для этого можно как органические, так и минеральные удобрения.
К минеральным традиционно относятся аммиачная селитра, мочевина и кемира. Схема удобрения у первых двух одинакова: 1 ложку рассыпать на каждый кв. м. земли и равномерно распределить граблями.
Кемиру нужно развести в воде в пропорции 3 ст. л. в 10 л. Такой смеси хватит на 10 кустов малины. Минеральные удобрения недорогие, приобрести их можно в любом магазине для сада и огорода.
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Если ты предпочитаешь органические удобрения, для подкормки малины хорошо подходит навоз, перегной и помет. Килограмм навоза или помета нужно развести в 10 л воды и вылить под кусты.
Перегноя понадобится гораздо больше — до 5 кг на каждый кв. м.
Перед подкормкой необходимо вырвать сорняки, ведь они могут впитать удобрение, которое предназначается кустам, а затем интенсивнее расти. Делать это следует вручную, чтобы не задеть сапой корни малины.
Обрежь побеги старше двух лет. Кстати, раньше мы рассказывали, как правильно обрезать малину весной.Полезно для кустов будет и разрыхлить землю вокруг на глубину 5-10 см. Так удобрения будут лучше проникать в корни. Проводить подкормки лучше всего в теплую и сухую погоду.
Важным правилом подкормки сухими веществами является смочить землю потом. Если ты подкармливаешь жидкими удобрениями — полить кусты нужно до этого, чтобы не обжечь корневую систему.
Помни о собственной безопасности во время работы с химическими веществами. Надевай защитный костюм, маску и перчатки, чтобы не поразить дыхательные пути.
Раньше мы рассказывали, как обрезать ежевику весной.
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