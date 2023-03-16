Как обрезать ежевику весной и для чего нужно это делать: важные нюансы

Кусты ежевики выглядят очень красиво. Большинство сортов очень быстро растут, но для лучшего результата, внешнего вида куста и урожая нужно правильно формировать его крону.

Для этого каждую весну ежевику подрезают. Как обрезать ежевику весной правильно — читай в материале.

Для чего нужно обрезать ежевику

Старые ветки после плодоношения не дают урожая. Они только отбирают у растения полезные компоненты и соки.

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Если не делать обрезку, то ежевика зарастает и не будет со временем давать плоды.

Обрезка ежевики весной по лунному календарю 2023: даты

По лунному календарю в 2023 году ежевику, плодовые деревья и другие кустарники необходимо обрезать в такие дни:

март: 2, 10–11, 13–14;

апрель: 9–11, 18–19;

май: 6, 7–8, 15–16, 18.

Обрезкой нельзя заниматься в такие дни:

март: 7, 15, 19-21;

апрель: 6, 13, 14–15, 20, 28;

май: 5, 6, 13, 19, 22–24, 27.

Как обрезать ежевику весной и когда лучше это делать

Чаще всего ежевику обрезают весной, сразу после снегов и заморозков. Почки при этом еще не должны выбиваться наружу.

Также важно заниматься обрезкой куста осенью.

Делать это необходимо после сбора урожая.

Как обрезать ежевику весной 2023: пошаговая инструкция

Перед тем как удалять ветки, куст ежевики нужно внимательно осмотреть. После этого приступай к работе:

Обрезка ежевики осуществляется в несколько этапов. У молодой ежевики весной обрезают боковые ветки и макушку, оставляя не более 30 см длины. На следующую весну отросшие в прошлом году боковые плети прищипывают, отрезая 15 см от верхушки. На втором году у куста вырастают новые побеги, а прошлогодние ветки дают первый урожай ягод и их вырезают осенью. Весной третьего года прошлогодние ветки обрезают на 40 см. Так стимулируется рост боковых отростков, на которых в дальнейшем образуются плодовые почки. После этого нужно повторно обрезать куст после раскрытия почек и выпускания листвы. У взрослых кустов укорачивают ветви до 15 см от самой верхней здоровой почки, что способствует повышению урожайности. Обычно такую стимулирующую подрезку проводят с подвязкой. Простую подвязку, которую еще называют веерной, проводят так: свежие побеги оставляют в центре, а прошлогодние плети равномерно распределяют по обе стороны (направо и налево) и подвязываются к шпалере. Также можно все старые ветки оставить в одной стороне. Главное — отделить их от молодняка.

Чтобы иметь красивый и цветущий сад, нужно регулярно за ним ухаживать. Поэтому читай, как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной.

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