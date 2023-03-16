Как обрезать ежевику весной и для чего нужно это делать: важные нюансы

Кусты ежевики выглядят очень красиво. Большинство сортов очень быстро растут, но для лучшего результата, внешнего вида куста и урожая нужно правильно формировать его крону.
Для этого каждую весну ежевику подрезают. Как обрезать ежевику весной правильно — читай в материале.
Старые ветки после плодоношения не дают урожая. Они только отбирают у растения полезные компоненты и соки.
Если не делать обрезку, то ежевика зарастает и не будет со временем давать плоды.
Если не делать обрезку, то ежевика зарастает и не будет со временем давать плоды.
По лунному календарю в 2023 году ежевику, плодовые деревья и другие кустарники необходимо обрезать в такие дни:
Чаще всего ежевику обрезают весной, сразу после снегов и заморозков. Почки при этом еще не должны выбиваться наружу.
Также важно заниматься обрезкой куста осенью.
Также важно заниматься обрезкой куста осенью.
Делать это необходимо после сбора урожая.
Перед тем как удалять ветки, куст ежевики нужно внимательно осмотреть. После этого приступай к работе:
Чтобы иметь красивый и цветущий сад, нужно регулярно за ним ухаживать. Поэтому читай, как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной.
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