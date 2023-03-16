Як обрізати ожину весною і для чого потрібно це робити: важливі нюанси

Кущі ожини виглядають дуже гарно. Більшість сортів дуже швидко ростуть, але для кращого результату й зовнішнього вигляду куща та врожаю потрібно правильно формувати його крону.

Для цього щовесни ожину підрізають. Як обрізати ожину навесні правильно — читай у матеріалі.

Для чого потрібно обрізати ожину

Старі гілки після плодоношення не дають урожаю. Вони лише забирають у рослини корисні компоненти та соки.

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Якщо їх не обрізати, то ожина заростає і з часом не даватиме плоди.

Обрізання ожини весною за місячним календарем 2023: дати

За місячним календарем у 2023 році ожину, плодові дерева та інші чагарники необхідно обрізати в такі дні:

березень: 2, 10–11, 13–14;

квітень: 9–11, 18–19;

травень: 6, 7–8, 15–16, 18.

Обрізанням не можна займатися в такі дні:

березень: 7, 15, 19–21;

квітень: 6, 13, 14–15, 20, 28;

травень: 5, 6, 13, 19, 22–24, 27.

Як обрізати ожину весною та коли краще це робити

Найчастіше ожину обрізають навесні, відразу після снігів та заморозків. Бруньки при цьому ще не мають вибиватися назовні. Також важливо займатися обрізанням куща восени. Робити це потрібно після збирання врожаю.

Як обрізати ожину навесні 2023: покрокова інструкція

Перед тим як видаляти гілки, кущ ожини слід уважно оглянути. Після цього берися до роботи:

Обрізати ожину слід у кілька етапів. У молодої ожини навесні обрізають бічні гілки та маківку, залишаючи трохи більш як 30 см довжини. Наступної весни відрослі торік бічні батоги прищипують, відрізаючи 15 см від верхівки. На другому році у куща виростають нові пагони, а торішні гілки дають перший урожай ягід та їх обрізають восени. Навесні третього року торішні гілки обрізають на 40 см. У такий спосіб стимулюється ріст бічних відростків, на яких надалі утворюються плодові бруньки. Повторно обрізати кущ потрібно після того, як розкриються бруньки та з’явиться листя. У дорослих кущів укорочують гілки до 15 см від найвищої здорової бруньки, що сприяє підвищенню врожайності. Зазвичай таке стимулювальне підрізання роблять із підв’язуванням. Просту підв’язку, яку ще називають віяловою, роблять так: свіжі пагони залишають у центрі, а торішні батоги рівномірно розподіляють по обидва боки (праворуч і ліворуч) і підв’язують до шпалери. Також можна всі старі гілки залишити з одного боку. Головне — відокремити їх від молодняку.

Щоб мати гарний і квітучий сад, потрібно регулярно за ним доглядати. Тому читай, як удобрити плодові дерева та кущі ранньою весною.

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