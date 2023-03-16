Як обрізати ожину весною і для чого потрібно це робити: важливі нюанси

Кущі ожини виглядають дуже гарно. Більшість сортів дуже швидко ростуть, але для кращого результату й зовнішнього вигляду куща та врожаю потрібно правильно формувати його крону.
Для цього щовесни ожину підрізають. Як обрізати ожину навесні правильно — читай у матеріалі.
Старі гілки після плодоношення не дають урожаю. Вони лише забирають у рослини корисні компоненти та соки.
Якщо їх не обрізати, то ожина заростає і з часом не даватиме плоди.
Якщо їх не обрізати, то ожина заростає і з часом не даватиме плоди.
За місячним календарем у 2023 році ожину, плодові дерева та інші чагарники необхідно обрізати в такі дні:
Обрізанням не можна займатися в такі дні:
Найчастіше ожину обрізають навесні, відразу після снігів та заморозків. Бруньки при цьому ще не мають вибиватися назовні. Також важливо займатися обрізанням куща восени. Робити це потрібно після збирання врожаю.
Перед тим як видаляти гілки, кущ ожини слід уважно оглянути. Після цього берися до роботи:
Щоб мати гарний і квітучий сад, потрібно регулярно за ним доглядати. Тому читай, як удобрити плодові дерева та кущі ранньою весною.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!