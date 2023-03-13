Здоровий і квітучий сад — просто! Як удобрити плодові дерева та кущі ранньою весною

Щоб мати гарний і квітучий сад, потрібно регулярно за ним доглядати. Навесні розпочинається сезон обприскування, обрізування дерев та кущів, а ще — підживлення. Як удобрити сад ранньою весною — читай прості поради в нашому матеріалі.

Як удобрити сад ранньою весною: підживлення плодових дерев та кущів

Догляд за садом пропорційний його врожайності і плодючості. Тож сьогодні ми розповімо, як удобрити сад весною. Коли рослини прокидаються після зими, їм необхідна допомога досвідчених садівників.

Перше весняне підживлення дерев та кущів має бути з азотовмісними речовинами. Адже азотисті сполуки найбільше вимиваються з ґрунту під час танення снігу.

Зараз також дивляться

Другим підживленням може бути голубиний або курячий послід з сечовиною чи аміачною селітрою.

Позакореневим способом підживлювання є обприскування дерев сечовиною різної концентрації.

Як підживлювати плодові дерева та кущі навесні

Для підживлення ґрунту навколо плодових дерев та кущів необхідно 5 л розчину сечовини чи аміачної селітри. На літр води знадобиться 50 г засобу. Якщо хочеш удобрити ґрунт гноєм, у відро води додай 2,5 кг. Під кожне дерево необхідно вилити 2 л.

Підживлення потрібно проводити за два-три тижні до початку цвітіння дерев та кущів. Для обприскування плодових дерев концентрація сечовини має бути такою:

0.3% — для яблуневих дерев.

0.2% — для грушевих дерев.

0.5% — для кісточкових плодових дерев (вишня, черешня, слива, абрикос).

Весняне підживлення плодових дерев: важливі правила

Удобрювати сад потрібно речовинами, які містять фосфор, калій та азот. Вони допомагають деревам краще рости і мати більший урожай. Це дає змогу насичувати рослини киснем та речовинами, які сприяють росту нових пагонів та коренів.

Найкраще проводити підживлення мінеральними та органічними добривами. До органічних належать перегній, гній, торф, послід, компост. А до мінеральних — сульфат амонію, аміачна селітра, сечовина.

З мінеральними добривами важливо дотримуватися інструкції, техніки безпеки та пропорцій, аби не нашкодити собі та рослинам.

Кущі можна підживлювати азофоскою, калійною селітрою, сумішшю попелу та сечовини. Перші обробки дерев та ґрунту можна проводити в березні навіть якщо є сніг, добрива потрібно розподілити на нього зверху, щоб речовини всотувались у землю під час танення.

Під час цвітіння, найчастіше у квітні, можна застосовувати калієві та фосфорні добрива. Вони допоможуть зміцнити коріння та збільшити кількість бічних пагонів.

У травні можна підживлювати дерева та кущі всіма видами добрив. Пам’ятай, що речовини потрібно додавати у вологу землю, щоб запобігти опікам кореневої системи та враховуй хімічну сумісність мінеральних добрив.

Раніше ми розповідали, як правильно обрізувати яблуні для кращого врожаю.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!