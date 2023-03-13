Здоровый и цветущий сад — просто! Как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной

Чтобы иметь красивый и цветущий сад, нужно регулярно за ним ухаживать. Весной начинается сезон опрыскивания, обрезки деревьев и кустов, а еще подкормки. Как удобрить сад ранней весной — читай простые советы в нашем материале.

Как удобрить сад ранней весной: подкормка плодовых деревьев и кустов

Уход за садом пропорционален его урожайности и плодовитости. Сегодня мы расскажем, как удобрить сад весной. Когда растения просыпаются после зимы, им необходима помощь опытных садоводов.

Первая весенняя подкормка деревьев и кустов должна быть с азотосодержащими веществами. Ведь азотистые соединения больше всего вымываются из почвы во время таяния снега.

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Второй подкормкой может быть голубиный или куриный помет с мочевиной или аммиачной селитрой.

Внекорневым способом подкормки является опрыскивание деревьев мочевиной разной концентрации.

Как подкармливать плодовые деревья и кустарники весной

Для подкормки почвы вокруг плодовых деревьев и кустов необходимо 5 л раствора мочевины или аммиачной селитры. На литр воды понадобится 50 г средства. Если хочешь удобрить почву навозом, в ведро воды добавь 2,5 кг. Под каждое дерево нужно вылить 2 л.

Подкормку нужно проводить за две-три недели до начала цветения деревьев и кустов. Для опрыскивания плодовых деревьев концентрация мочевины должна быть такой:

0.3% — для яблоневых деревьев.

для яблоневых деревьев. 0.2% — для грушевых деревьев.

для грушевых деревьев. 0.5% — для косточковых плодовых деревьев (вишня, черешня, слива, абрикос).

Весенняя подкормка плодовых деревьев: важные правила

Удобрять сад нужно веществами, которые содержат фосфор, калий и азот. Они помогают деревьям лучше расти и иметь больший урожай. Это позволяет насыщать растения кислородом и веществами, способствующими росту новых побегов и корней.

Лучше всего проводить подкормку минеральными и органическими удобрениями. К органическим относятся перегной, навоз, торф, помет, компост. А к минеральным — сульфат аммония, аммиачная селитра, мочевина.

С минеральными удобрениями важно придерживаться инструкции, техники безопасности и пропорций, чтобы не навредить себе и растениям.

Кусты можно подкармливать азофоской, калийной селитрой, смесью золы и мочевины. Первые обработки деревьев и почвы можно проводить в марте, даже если есть снег, удобрения нужно распределить на него сверху, чтобы вещества впитывались в землю во время таяния.

Во время цветения, чаще всего в апреле, можно применять калиевые и фосфорные удобрения. Они помогут укрепить корни и увеличить количество боковых побегов.

В мае можно подкармливать деревья и кустарники всеми видами удобрений. Помни, что вещества нужно добавлять во влажную землю, чтобы предотвратить ожоги корневой системы и учитывай химическую совместимость минеральных удобрений.

Раньше мы рассказывали, как правильно обрезать яблони для лучшего урожая.

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