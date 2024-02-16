Обрізка яблуні навесні для кращого врожаю: говоримо про догляд за садом

З приходом весни садівники повертаються до догляду за деревами, щоб ті своєю чергою подарували найкращий врожай. Одними з найперших дерев, що потребують уваги, є яблуні.
Яблуня — це доволі велике дерево, яке має розлогі гілки за якими весь час потрібен догляд. Під час створення саду, господарі мають знати, як правильно проводити обрізання яблунь. Правильна процедура, а особливо на початку росту саджанця, гарантує вдалий розвиток дерева і багатий врожай.
Коли саме проводиться обрізка яблуні навесні та як це зробити краще, Вікна підготували поради садівникам в матеріалі.
Терміни обрізання дерев дещо відрізняються, усе залежить від місцевості вирощення яблунь. Коли після зимових холодів ще відсутній підйом соку в дерев, потрібно ранньою весною починати обрізку яблунь. Терміни невеликі, садівник повинен встигнути до тепла.
Переважно до цього часу вже сходить сніг та спостерігається позитивна температура повітря, але дерева ще не встигають розпускати бруньки, тому цей час вважають найоптимальнішим.
Для садівників вчасна обрізка дерев є чи не найголовнішим пунктом догляду за плодовими деревами. Вона несе за собою чимало позитивних нюансів:
Дерево, яке переобтяжене гілками та плодами, починає давати врожай не кожен рік. Річ у тому, що йому потрібен час для відновлення сил, і рослина періодично відпочиває від плодоношення. Обрізка яблуні має метою її оздоровлення та омолодження.
Обрізку дерева традиційно починають з видалення зламаних за зиму гілок. Спочатку випилюють більші гілки, а потім видаляють дрібні. Можна використовувати як ножі, так і садові секатори. Для зменшення крони вирізають усі гілки, які починають рости горизонтально.
Проте процедура догляду відрізняється залежно від виду дерев: молода це яблуня чи стара.
Такий метод обрізки називається омолоджувальним, тому що проводиться, коли дерево заростає гілками та починає погано плодоносити. Це поліпшить і продовжить плодоношення дерева, а також позбавить весь сад від старих гілок, на яких може бути інфекція.
Фото: Pexels
Молоде деревце теж потребує догляду. Хоча обрізка буде й мінімальною, де потрібно видалити пошкоджені частини яблуні, але вона має важливе значенні у формуванні майбутнього дерева.
Після обрізки дерева, потрібно за ним попіклуватись та обробити рани. Зрізи зазвичай оброблюють, щоб не витікав сік. Це може бути: садова мастика або вар, розчин вапна, олійна фарба та навіть пластилін. Хоча останнім часом є багато прихильників теорії, що дерева краще відновлюються, якщо зрізи нічим не покривати.
Також у пригоді стануть добрива: азотні чи мінеральні. Крім азоту обрізаним деревам може стати у пригоді й фосфор — він підсилює цвітіння, а калій — покращує якість плодів і підвищує зимостійкість. Фосфорні добрива вносять навесні, а ось калійні — тільки восени.
Разом з весняною підготовкою господарі готуються і до посівного сезону в теплиці. Раніше Вікна розповідали, як підготувати теплицю до весняної посадки.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.