Для здоров’я кущів і смачних ягід: чим підживити малину навесні 2024

Для вдалого врожаю малини садівники часто підживлюють кущі в кілька етапів. Хоча малина доволі невибаглива, догляд за нею тільки покращить результат. У матеріалі ми розповідаємо, чим підживити малину навесні 2024, коли і як правильно це зробити.

Чим підживити малину навесні 2024: коли і як це правильно робити

Ароматні і солодкі ягоди виростають за правильного підживлення. Малина всмоктує багато речовин з ґрунту, бо розростається корінням. Щоб допомогти кущам та ґрунту, варто використовувати підживлювальні засоби.

У квітні, коли температура повітря і землі достатньо прогріта, можна розпочинати підживлення. Використати для цього можна як органічні, так і мінеральні добрива.

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До мінеральних традиційно відносяться аміачна селітра, сечовина та кеміра. Схема удобрювання в перших двох однакова: 1 ложку розсипати на кожен кв. м землі та розподілити рівномірно граблями.

Кеміру потрібно розвести у воді в пропорції 3 ст. л. у 10 л. Такої суміші вистачить на 10 кущів малини. Мінеральні добрива недорогі, придбати їх можна в будь-якому магазині для саду та городу.

Якщо ти віддаєш перевагу органічним добривам, для підживлення малини добре підходить гній, перегній та послід. Кілограм гною або посліду потрібно розвести в 10 л води та вилити під кущі.

Перегною знадобиться значно більше — до 5 кг на кожен кв. м.

Як правильно підживлювати малину

Перед підживленням необхідно вирвати бур’яни, адже вони можуть всмоктувати добриво, яке призначається кущам, а після цього інтенсивніше рости. Робити це слід вручну, щоб не зачепити сапою коріння малини.

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Корисно для кущів буде і розпушити землю навколо на глибину 5-10 см. Так добрива краще проникатимуть до коренів. Проводити підживлення найкраще в теплу і суху погоду.

Важливим правилом підживлення сухими речовинами є змочити землю опісля. Якщо ти підживлюєш рідкими добривами — полити кущі потрібно до цього, щоб не попекти кореневу систему.

Пам’ятай про власну безпеку під час роботи з хімічними речовинами. Вдягай захисний костюм, маску та рукавички, щоб не вразити дихальні шляхи.

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