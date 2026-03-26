Яскраві, як в Голландії! Чим удобрити тюльпани навесні: поради для довгого цвітіння

Очам на радість, задоволення — серцю! Що може більше порадувати садівника (-цю), ніж яскрава клумба вирощених власними руками тюльпанів? Тільки захоплені погляди сусідів і їхні запитання: а як тобі це вдалось? Що ж, час ділитися секретами та розповісти, чим удобрити тюльпани навесні для довгого і пишного цвітіння.

Тільки сходить сніг, і перші листочки тюльпанів пробивають собі дорогу на поверхню, можна починати підживлювати рослини. Тоді ти встигнеш вчасно тричі, а може й чотири рази, підживити їх за сезон.

Як часто варто підживлювати тюльпани

вперше удобрюємо тюльпани ранньою весною, коли зійде сніг;

вдруге вносимо добрива, коли квіти зав’язали бутони;

третій раз — на самому початку цвітіння;

вчетверте — щойно тюльпани відцвітуть.

Чим удобрювати тюльпани

Є три базові речовини, які потрібні тюльпанам, як людині — хліб! Це азот, фосфор та калій. В різні періоду росту квіти потребують якогось з цих елементів трохи більше за інші.

А ще краще зробити на основі цього живильного “хліба” корисний для тюльпанів “бутерброд”, і додати до їхнього раціону трохи заліза, міді, молібдену, магнію, марганцю, бору і цинку. Усі ці елементи шукай на етикетці комплексних добрив для тюльпанів. Знайшов(-ла)? Сміливо бери саме цю упаковку!

При нестачі азоту зменшується довжина стебла, бутони стають дрібними, дітки цибулин утворюються в невеликій кількості.

Калій і фосфор зміцнюють коріння і стимулюють пишне цвітіння. Вони є чудовою профілактикою хвороб.

Залізо допомагає утворювати хлорофіл в клітинах, від якого рослини набувають насиченого зеленого кольору. Бор стимулює цвітіння і зав’язування цибулин. А цинк робить тюльпани менш вразливими до весняних холодів.

Чим удобрити тюльпани ранньою весною: комплексні добрива

Для першої ранньої підгодівлі тюльпанів візьми звичну комплексну нітрофоску (4 ст. л. на відро води). Але краще — сульфатну. Бутони будуть більшими, а квіти й листя рослини — яскравішими.

Чим і як іще удобрити тюльпани просто зараз? Можна скористатись досвідом деяких квіткарів і розсипати сухі комплексні добрива по вологому ґрунту в розрахунку: 30 г нітрофоски на 1 кв.м. Коли у тюльпана з’явиться третій листок, підгодівлю можна повторити.

Для другої підгодівлі, коли тюльпани зав’язали бутони, рослині вже не потрібно багато азоту, тож краще використовуй комплексні добрива, в яких співвідношення азоту, фосфору і калію 1:2:2.

Такі ж самі комплексні добрива, з меншою кількістю азоту, згодяться і для третьої та четвертої підгодівлі.

Чим краще удобрювати тюльпани при посадці та після цвітіння

Якщо ти вчасно заготуєш різні однокомпонентні добрива, вони можуть стати чудовою альтернативою комплексним.

Перше підживлення (ранньою весною): 20 г аміачної селітри на 1 кв.м. Замість цього калійного добрива можна взяти зольний розчин (1 склянка золи на відро води) і поливати, використовуючи трохи більше відра на 1 кв.м. Друге підживлення (на етапі бутонізації): 20 г аміачної селітри, 10 г сечовини та 10 г суперфосфату на 1 кв.м. У цей період рослинам вкрай потрібний бор (1 г порошку борної кислоти на 10 л води). Третє та четверте підживлення (під час цвітіння і через 1,5 тижня після його завершення): 30 г суперфосфату та 15 г калійної селітри на 1 кв.м.

Якщо ти скористуєшся нашими порадами, тюльпани стануть предметом твоєї гордості й окрасою саду. Будуть цвісти довго і рясно. І не забувай експериментувати та висаджувати нові сорти тюльпанів. А ще читай про те, як правильно доглядати за тюльпанами після цвітіння.

