Коли зацвітуть тюльпани в Україні у 2026: перші яскраві барви весни на наших клумбах

Тюльпани стають окрасою весни, однією з перших її барв, що яскравими краплинками горять на фоні ще сірих і прохолодних вулиць.

Їхні червоні, жовті чи ніжно-рожеві пелюстки одразу помічаєш — і розумієш: весна вже остаточно прийшла. Тож коли зацвітуть тюльпани в Україні і чи довго ще чекати — розказуємо в матеріалі.

Коли зацвітуть тюльпани в Україні 2026

Зазвичай цвісти тюльпани починають тоді, коли температура ґрунту досягає близько +8°C, повітря вдень стабільно прогрівається до +10…+15°C, а нічні заморозки перестають бути постійними.

Спочатку з землі з’являються щільні зелені паростки, потім стебла потовщуються, і через кілька теплих днів розкриваються бутони.

Навесні 2026 року на півдні України перші тюльпани можуть з’явитися вже наприкінці березня, у центральних регіонах — з початку або середини квітня, а на півночі та заході країни тюльпани зацвітуть у другій половині місяця.

Але навіть якщо тепло приходить раптово, рослинам потрібно сім-десять днів стабільно теплої погоди, щоб вирішити, що пора розкривати свої пелюстки.

І є іще один нюанс: різні сорти тюльпанів розпускаються по черзі. Ранні квіти витримують більші холоди, а середні та пізні подовжують красу весни, тож клумба може тішити око майже цілий місяць.

Як довго будуть цвісти квіти залежить від температури: прохолодна погода зберігає пелюстки до двадцяти днів, а різке потепління вище +20°C прискорює в’янення.

Невеликі нічні заморозки до -1…-3°C зазвичай не страшні, але тривале похолодання може затримати ріст. У таких випадках клумби краще прикрити агроволокном — це допомагає зберегти бутони.

