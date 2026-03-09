Когда зацветут тюльпаны в Украине в 2026 году: первые яркие краски весны на наших клумбах

Тюльпаны становятся украшением весны, одной из первых её красок, которые яркими капельками горят на фоне ещё серых и прохладных улиц.

Их красные, жёлтые или нежно-розовые лепестки сразу замечаешь — и понимаешь: весна уже окончательно пришла. Когда же зацветут тюльпаны в Украине и стоит ли ещё долго ждать — рассказываем в материале.

Когда зацветут тюльпаны в Украине 2026

Обычно тюльпаны начинают цвести тогда, когда температура почвы достигает около +8°C, воздух днём стабильно прогревается до +10…+15°C, а ночные заморозки перестают быть постоянными.

Сначала из земли появляются плотные зелёные ростки, затем стебли утолщаются, и через несколько тёплых дней раскрываются бутоны.

Весной 2026 года на юге Украины первые тюльпаны могут появиться уже в конце марта, в центральных регионах — с начала или середины апреля, а на севере и западе страны тюльпаны зацветут во второй половине месяца.

Но даже если тепло приходит внезапно, растениям нужно семь-десять дней стабильной тёплой погоды, чтобы “решить”, что пора раскрывать свои лепестки.

Есть ещё один нюанс: разные сорта тюльпанов распускаются по очереди. Ранние цветы выдерживают более сильные холода, а средние и поздние продлевают красоту весны, так что клумба может радовать глаз почти весь месяц.

Как долго будут цвести цветы, зависит от температуры: прохладная погода сохраняет лепестки до двадцати дней, а резкое потепление выше +20°C ускоряет их увядание.

Небольшие ночные заморозки до -1…-3°C обычно не страшны, но длительное похолодание может задержать рост. В таких случаях клумбы лучше прикрыть агроволокном — это помогает сохранить бутоны.

Читай также, как правильно ухаживать за тюльпанами после цветения — чтобы яркие краски радовали не одну весну.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!