Здорові та пишні кущі: як правильно посадити малину та коли найкраще це робити

Однією з найсмачніших та найкорисніших ягід, які можна легко виростити власноруч, є малина. Тому в матеріалі ми розповідаємо, якою має бути посадка малини навесні 2026 — про оптимальні терміни та правила посадки.

Терміни посадки малини навесні

Оптимальним часом для посадки малини навесні за температурою повітря та прогріву землі є середина квітня — середина травня. Такі погодні умови запобігають замерзанню рослин.

Дуже важливо підготувати ґрунт перед висадкою. Малину потрібно садити на рівній місцевості без пагорбів та улоговин. Місцина має добре прогріватися сонцем та не бути на протязі.

Враховуй під час планування те, що малина сильно розростається і її не бажано пересаджувати.

Кущі малини можна садити поруч з барбарисом чи трояндами. Якщо поруч будуть дерева яблуні — ще краще. Це вбереже рослину від гнилі.

За два – три тижні до висадки потрібно додати в ґрунт органічні добрива. Це може бути гній, перегній, послід або компост.

Перед висадкою потрібно розрівняти ґрунт, прибрати бур’ян, перекопати його. Заплануй грядки малини так, щоб різні сорти не змішувалися між собою. Високорослі сорти не можна саджати поруч з низькорослими.

Посадка малини навесні 2026: як правильно садити малину

Якщо з місцем висадки ти вже визначився(-лась), можна починати підготовлювати кущі. Викопай ямки завглибшки 40 см на відстані 1 м одна від одної. Ямок має бути стільки ж, скільки й саджанців.

Поруч з кожною ямкою встав палицю або іншу опору, до якої можна буде підв’язувати малину, коли вона розростатиметься. Самі кущі можна замочити на кілька годин у спеціальних розчинах, які продаються в магазинах для саду та городу.

Поклади кущі малини в ямки, можна досипати по склянці попелу. Засип коріння землею та добре полий водою. На кожен кущ потрібно виливати 3–5 л води.

Після висадки можна промульчувати ґрунт. Це можна зробити торфом, тирсою чи соломою. Перші ягоди малина подарує на другий рік після висадки. Однак деякі сорти можуть почати родити вже в рік висадки.

