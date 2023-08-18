Обрізка лаванди після цвітіння: що потрібно знати та як правильно здійснити

Лаванду цінують за ароматні квіти та сріблясто-зелене листя. Але для того, щоб рослини виглядали красиво, садівникам необхідно їх регулярно обрізати. Обрізка лаванди після цвітіння: на що важливо звернути увагу і коли здійснювати — читай у матеріалі.

Обрізка лаванди після цвітіння: навіщо потрібна

Вперше стебла квітів обрізають після цвітіння. Це роблять для того, щоб стимулювати другу пору цвітіння. Формувати квітку можна за своїм бажанням, але важливо зрізати відцвілі суцвіття приблизно на 8-12 см нижче від квітів.

Найчастіше зрізають зовнішні стебла, нижче, ніж середні. Другу обрізку здійснюють на початку осені, адже саме тоді рослина перестає цвісти. В цьому випадку тобі потрібно залишити приблизно 10 см зелених пагонів. У такий спосіб ти підготуєш квіти до зими.

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Коли обрізати лаванду: оптимальні терміни

Час обрізки лаванди визначають, зважаючи на те, навіщо вона тобі потрібна. Для сухих букетів її потрібно обрізати тоді, коли почнуть утворюватися бутони. Так квіти зможуть стояти у вазі без води понад рік. Але якщо ти робиш із рослин препарати чи чаї, то обрізати квіти потрібно тоді, коли закінчиться цвітіння.

Як правильно обрізати лаванду: покрокова інструкція

Візьми стебла в руку і зріж їх секатором трохи нижче за суцвіття. Вибери зі зрізаної маси бур’яни. Далі візьми садові ножиці й за допомогою них обріж стебла лаванди до їхньої деревної основи. У цей час зроби кущикам гарні контури. Якщо ти живеш у теплій місцевості, роби таку обрізку кілька разів на сезон. Ближче до вересня, якщо ти часто поливаєш лаванду і стежиш за станом рослин, зроби ще одну обрізку. Головне — не зрізай лаванду до рівня землі.

Як доглядати за лавандою після обрізки

Найважливіше правило після обрізки — профілактика здеревіння куща. Адже рослини стають дерев’янистими й деформуються набагато швидше, ніж молода лаванда, що ускладнює догляд за ними та обрізання. Якщо лаванда стає дуже старою і сухою, вдавайся до радикальних заходів — просто заміни кущ. Оскільки лаванда досить швидко росте і добре приживається, це рішення є найоптимальнішим. Лаванду потрібно поливати 2-3 рази на тиждень (кілька лійок під одну рослину).

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