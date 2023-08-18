Обрізка лаванди після цвітіння: що потрібно знати та як правильно здійснити

Лаванду цінують за ароматні квіти та сріблясто-зелене листя. Але для того, щоб рослини виглядали красиво, садівникам необхідно їх регулярно обрізати. Обрізка лаванди після цвітіння: на що важливо звернути увагу і коли здійснювати — читай у матеріалі.
Вперше стебла квітів обрізають після цвітіння. Це роблять для того, щоб стимулювати другу пору цвітіння. Формувати квітку можна за своїм бажанням, але важливо зрізати відцвілі суцвіття приблизно на 8-12 см нижче від квітів.
Найчастіше зрізають зовнішні стебла, нижче, ніж середні. Другу обрізку здійснюють на початку осені, адже саме тоді рослина перестає цвісти. В цьому випадку тобі потрібно залишити приблизно 10 см зелених пагонів. У такий спосіб ти підготуєш квіти до зими.
Час обрізки лаванди визначають, зважаючи на те, навіщо вона тобі потрібна. Для сухих букетів її потрібно обрізати тоді, коли почнуть утворюватися бутони. Так квіти зможуть стояти у вазі без води понад рік. Але якщо ти робиш із рослин препарати чи чаї, то обрізати квіти потрібно тоді, коли закінчиться цвітіння.
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