Чим підживити картоплю у липні: ці засоби допоможу наростити велику бульбу

Ми збираємо врожай більшості рослин восени, тому саме влітку вони дуже потребують підживлення. Це стосується і картоплі, яку збирають навіть наприкінці літа. Тому треба знати, чим підживити картоплю у липні для гарного врожаю.

Липень — ключовий місяць для картоплі: активно формуються та ростуть бульби. Саме тому важливо подбати про підживлення, щоб рослина мала достатньо поживних речовин для розвитку.

Чим підживити картоплю в липні

Калійні добрива

На цьому етапі картоплі особливо потрібен калій. Він стимулює накопичення крохмалю в бульбах, робить їх більшими та смачнішими. Найпростіший варіант — сульфат калію (30-35 г на 10 л води). Підживлення краще робити у вологу землю.

Деревна зола

Чудове натуральне джерело калію та мікроелементів. Можна посипати золою землю між рядами або зробити розчин: 1 склянка золи на відро води, настояти добу та полити під кущ.

Комплексні мінеральні добрива

Вони добре підійдуть для картоплі, адже містять фосфор і калій. У липні азоту має бути небагато — щоб не “наганяти” зайву зелень на шкоду бульбам. Зазвичай на таких добривах пишуть інструкцію щодо використання.

Трав’яний настій

Для любителів органіки підійде зелене добриво: треба залити траву (кропиву, люцерну, бур’яни) водою, настояти 5-7 днів, розвести 1:10 з водою та полити картоплю. Таке підживлення багате калієм і потрібними бактеріями.

Як доглядати за картоплею в липні

Щоб був хороший урожай картоплі, у липні також треба робити наступні дії:

не перестаратися з підживленнями: досить 1-2 разів за місяць, орієнтуючись на стан картоплі;

розпушувати міжряддя після поливу чи дощу — це покращує доступ повітря до коріння;

добре мульчувати ґрунт соломою чи скошеною травою, щоб зберегти вологу. Також ця технологія пригнітить бур’яни та поступово живитиме землю.

У липні добрива потрібні багатьом рослинам. Раніше ми розповідали, чим підживити цибулю в липні.

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