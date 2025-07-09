Чем подкормить картофель в июле: эти средства помогут нарастить большие клубни

Фото Unsplash Мы собираем урожай большинства растений осенью, поэтому именно летом они очень нуждаются в подкормке. Это касается и картофеля, который собирают даже в конце лета. Поэтому нужно знать, чем подкормить картошку в июле для хорошего урожая. Июль — ключевой месяц для картофеля: активно формируются и растут клубни. Именно поэтому важно позаботиться о подкормках, чтобы растение имело достаточно питательных веществ для развития. Чем подкормить картошку в июле Калийные удобрения На этом этапе картофелю особенно нужен калий. Он стимулирует накопление крахмала в клубнях, делает их больше и вкуснее. Самый простой вариант — сульфат калия (30-35 г на 10 л воды). Подкормку лучше проводить во влажную землю. Древесная зола Прекрасный натуральный источник калия и микроэлементов. Можно посыпать золой землю между рядами или сделать раствор: 1 стакан золы на ведро воды, настоять сутки и полить под куст. Читать по теме Чем подкормить морковь в июле: плоды будут сладкие и хрустящие Рассказываем, что делать для хорошего урожая моркови. Комплексные минеральные удобрения Они хорошо подойдут для картофеля, ведь содержат фосфор и калий. В июле азота должно быть немного — чтобы не “нагонять” лишнюю зелень в ущерб клубням. Обычно на таких удобрениях пишут инструкцию по использованию. Травяной настой Для любителей органики подойдет зеленое удобрение: нужно залить траву (крапиву, люцерну, сорняки) водой, настоять 5-7 дней, развести 1:10 с водой и полить картофель. Такая подкормка богата калием и нужными бактериями. Как ухаживать за картофелем в июле Чтобы был хороший урожай картофеля, в июле также следует делать следующие действия: не переусердствовать с подкормками: достаточно 1-2 раз в месяц, ориентируясь на состояние картофеля; разрыхлять междурядья после полива или дождя — это улучшает доступ воздуха к корням; хорошо мульчировать почву соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу. Также эта технология угнетает сорняки и будет постепенно питать землю. В июле удобрения нужны многим растениям. Ранее мы рассказывали, чем подкормить лук в июле. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter