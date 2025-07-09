Чем подкормить картофель в июле: эти средства помогут нарастить большие клубни

Мы собираем урожай большинства растений осенью, поэтому именно летом они очень нуждаются в подкормке. Это касается и картофеля, который собирают даже в конце лета. Поэтому нужно знать, чем подкормить картошку в июле для хорошего урожая.

Июль — ключевой месяц для картофеля: активно формируются и растут клубни. Именно поэтому важно позаботиться о подкормках, чтобы растение имело достаточно питательных веществ для развития.

Чем подкормить картошку в июле

Калийные удобрения

На этом этапе картофелю особенно нужен калий. Он стимулирует накопление крахмала в клубнях, делает их больше и вкуснее. Самый простой вариант — сульфат калия (30-35 г на 10 л воды). Подкормку лучше проводить во влажную землю.

Древесная зола

Прекрасный натуральный источник калия и микроэлементов. Можно посыпать золой землю между рядами или сделать раствор: 1 стакан золы на ведро воды, настоять сутки и полить под куст.

Комплексные минеральные удобрения

Они хорошо подойдут для картофеля, ведь содержат фосфор и калий. В июле азота должно быть немного — чтобы не “нагонять” лишнюю зелень в ущерб клубням. Обычно на таких удобрениях пишут инструкцию по использованию.

Травяной настой

Для любителей органики подойдет зеленое удобрение: нужно залить траву (крапиву, люцерну, сорняки) водой, настоять 5-7 дней, развести 1:10 с водой и полить картофель. Такая подкормка богата калием и нужными бактериями.

Как ухаживать за картофелем в июле

Чтобы был хороший урожай картофеля, в июле также следует делать следующие действия:

не переусердствовать с подкормками: достаточно 1-2 раз в месяц, ориентируясь на состояние картофеля;

разрыхлять междурядья после полива или дождя — это улучшает доступ воздуха к корням;

хорошо мульчировать почву соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу. Также эта технология угнетает сорняки и будет постепенно питать землю.

В июле удобрения нужны многим растениям. Ранее мы рассказывали, чем подкормить лук в июле.

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