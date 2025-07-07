Чем прикормить лук в июле, чтобы урожай не разочаровал

В июле лук переходит в завершающий этап своего развития. Именно в это время головка растения активно наливается, поэтому полив и правильная подкормка особенно важна. Избыток азота уже не нужен, растение же нуждается в калии, фосфоре и микроэлементах.

Удобрения должны быть сбалансированными и не перегружать почву. Удачная подкормка помогает улучшить качество и хранение урожая.

Каким удобрением подкормить лук в середине лета и когда это сделать

Каким удобрением подкормить лук в июле

Калийно-фосфорная подкормка

В июле лук уже почти не нуждается в азоте — он вызывает чрезмерное нарастание зеленой массы, а не головки. Сейчас ей нужно:

Калий — для формирования сочной, плотной головки.

Фосфор укрепляет корневую систему и улучшает хранение.

Рецепт:

1 ст. ложки суперфосфата + 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Полить из расчета 5 л на 1 м2.

Магний

Если заметили, что кончики перьев бледнеют или желтеют — возможна нехватка магния.

Магниевая селитра — 15 г на 10 л воды, опрыскивание по листу.

Народные методы подкормки лука в июле часто оказываются не менее эффективными, чем магазинные удобрения. Они просты, доступны и натуральны.

Зольный раствор

Очень хороший натуральный вариант. Зола богата калием, кальцием и микроэлементами. Помогает укрепить растение и улучшить вкус лука.

Как применяют

Сухим способом: посыпать между строчками и легко вмешать в грунт. Раствором: 1 стакан древесной золы на 10 л горячей воды, настоять 6–8 часов, процедить. Полить под корень. Можно и по листу, но вечером, чтобы не было ожогов.

После подкормки не забывайте разрыхлить почву и немного подсапать растения — это улучшит доступ воздуха к корням.

Настой луковой шелухи

Да, луку лучше расти помогает он сам.

2 горсти шелухи залить 2 л горячей воды, настоять сутки. Затем развести до 10 л и опрыскать или полить.

Такой настой не только подпитывает, но и защищает от вредителей и болезней.

Настой картофельной шелухи

Это “народный калий”.

Залить картофельную шелуху горячей водой, настоять сутки, процедить. Поливать 1-2 раза в месяц.

Хорошо помогает при формировании головки.

Сыворотка или кефир (разбавленные)

Слабый раствор (1:5) улучшает микрофлору почвы.

Можно смешивать с золой — тогда эффект будет и питательный, и защитный.

Чего не стоит делать

Не давай азотные удобрения (селитра, гной) — они нарушают формирование головки.

Не удобряй позже середины июля — чтобы лук успел “засохнуть” перед уборкой.

И помни “народный совет”: Поливай лук, когда перья стоят, а не когда легли — тогда уже поздно.

Все подкормки нужно производить до начала желтения и полегания перьев.

