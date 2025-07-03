Чим підгодувати цибулю в липні, щоб урожай не розчарував

У липні цибуля переходить у завершальний етап свого розвитку. Саме в цей час головка рослини активно наливається, тому полив та правильне підживлення є особливо важливим. Надлишок азоту вже не потрібен, натомість рослина потребує калію, фосфору та мікроелементів.

Добрива мають бути збалансованими й не перевантажувати ґрунт. Вдале підживлення допомагає покращити якість та зберігання врожаю.

Читай, яким добривом підгодувати цибулю в середині літа та коли саме це зробити, — у нашому матеріалі.

Яким добривом підживити цибулю в липні

Калійно-фосфорне підживлення

У липні цибуля вже майже не потребує азоту — він викликає надмірне наростання зеленої маси, а не головки. Зараз їй потрібно:

Калій — для формування соковитої, щільної головки.

Фосфор — зміцнює кореневу систему та покращує зберігання.

Рецепт:

1 ст. ложка суперфосфату + 1 ст. ложка сульфату калію на 10 літрів води. Полити з розрахунку 5 л на 1 м².

Магній

Якщо помітили, що кінчики пір’я бліднуть або жовтіють — можлива нестача магнію.

Магнієва селітра — 15 г на 10 л води, обприскування по листу.

Народні методи підживлення цибулі в липні часто виявляються не менш ефективними, ніж магазинні добрива. Вони прості, доступні та натуральні.

Зольний розчин

Дуже хороший натуральний варіант. Зола багата калієм, кальцієм і мікроелементами. Допомагає укріпити рослину й покращити смак цибулі.

Як застосовують

Сухим способом: посипати між рядками та легко вмішати в ґрунт. Розчином: 1 склянка деревної золи на 10 літрів гарячої води, настояти 6–8 годин, процідити. Полити під корінь. Можна й по листу, але ввечері, щоб не було опіків.

Після підживлення не забувайте розпушити ґрунт і трохи підсапати рослини — це покращить доступ повітря до коренів.

Настій лушпиння цибулі

Так, цибулі краще рости допомагає вона сама.

2 жмені лушпиння залити 2 л гарячої води, настояти добу. Потім розвести до 10 л і обприскати чи полити.

Такий настій не тільки підживлює, а й захищає від шкідників і хвороб.

Настій картопляного лушпиння

Це “народний калій”.

Залити картопляне лушпиння гарячою водою, настояти добу, процідити. Поливати 1–2 рази на місяць.

Добре допомагає під час формування головки.

Сироватка або кефір (розведені)

Слабкий розчин (1:5) поліпшує мікрофлору ґрунту.

Можна змішувати з золою — тоді ефект буде і поживний, і захисний.

Чого не варто робити

Не давай азотні добрива (селітра, гній) — вони порушують формування головки.

Не удобрюй пізніше середини липня — щоб цибуля встигла “засохнути” перед збиранням.

І пам’ятай “народну пораду”: Поливай цибулю, коли пір’я стоїть, а не коли лягло — бо тоді вже запізно.

Всі підживлення треба робити до початку жовтіння і полягання пір’я.

Раніше ми розказували коли вибирати озиму цибулю і як це зробити.

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