Обрезка лаванды после цветения: что нужно знать и как правильно осуществить

Лаванду ценят за ароматные цветы и серебристо-зеленую листву. Но для того чтобы растения выглядели красиво, садоводам необходимо их регулярно обрезать. Обрезка лаванды после цветения: на что важно обратить внимание и когда проводить — читай в материале.
Впервые стебли цветов обрезают после цветения. Это делают для того, чтобы стимулировать второй прилив цветения. Формировать цветок можно по своему желанию, но важно срезать отцветшие соцветия примерно на 8-12 см ниже цветов.
Чаще всего срезают внешние стебли ниже, чем средние. Вторую обрезку осуществляют в начале осени. Именно тогда растение перестает цвести.
Чаще всего срезают внешние стебли ниже, чем средние. Вторую обрезку осуществляют в начале осени. Именно тогда растение перестает цвести.
В этом случае тебе нужно оставить примерно 10 см зеленых побегов. Так ты подготовишь цветы к зиме.
Время обрезки лаванды определяют выходя из того, зачем она тебе нужна. Для сухих букетов ее нужно обрезать тогда, когда начнут образовываться бутоны. Так цветы смогут стоять в вазе без воды больше года. Но если ты делаешь из растений препараты или чаи, то обрезать цветы нужно тогда, когда закончится цветение.
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