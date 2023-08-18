Обрезка лаванды после цветения: что нужно знать и как правильно осуществить

Лаванду ценят за ароматные цветы и серебристо-зеленую листву. Но для того чтобы растения выглядели красиво, садоводам необходимо их регулярно обрезать. Обрезка лаванды после цветения: на что важно обратить внимание и когда проводить — читай в материале.

Обрезка лаванды после цветения: для чего нужна

Впервые стебли цветов обрезают после цветения. Это делают для того, чтобы стимулировать второй прилив цветения. Формировать цветок можно по своему желанию, но важно срезать отцветшие соцветия примерно на 8-12 см ниже цветов.

Чаще всего срезают внешние стебли ниже, чем средние. Вторую обрезку осуществляют в начале осени. Именно тогда растение перестает цвести.

В этом случае тебе нужно оставить примерно 10 см зеленых побегов. Так ты подготовишь цветы к зиме.

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Когда обрезать лаванду: оптимальные сроки

Время обрезки лаванды определяют выходя из того, зачем она тебе нужна. Для сухих букетов ее нужно обрезать тогда, когда начнут образовываться бутоны. Так цветы смогут стоять в вазе без воды больше года. Но если ты делаешь из растений препараты или чаи, то обрезать цветы нужно тогда, когда закончится цветение.

Как правильно обрезать лаванду: пошаговая инструкция

Возьми стебли в руку и срежь их секатором чуть ниже соцветия. Выбери из срезанной массы сорняки. Далее возьми садовые ножницы и с помощью них обрежь стебли лаванды до их древесного основания. В это время предай кустикам красивые очертания. Если ты живешь в теплой местности, проделывай такую обрезку несколько раз в сезон. Ближе к сентябрю, если ты часто поливаешь лаванду и следишь за состоянием растений, сделай еще одну обрезку. Главное — не срезай лаванду до уровня земли.

Как ухаживать за лавандой после обрезки

Самое важное правило после обрезки — профилактика одеревенения куста. Ведь растения стают деревянистыми и деформируются гораздо быстрее, чем молодая лаванда, что затрудняет уход за ними и обрезку. Если лаванда становиться очень старой и сухой, прибегай к радикальным мерам — попросту замени куст. Поскольку лаванда довольно быстро растет и хорошо приживается, это самое оптимальное решение. Лаванду нужно поливать 2-3 раза в неделю (несколько леек под одно растение).

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