Как замариновать горький перец на зиму: откроешь баночку — и остренького захочется еще

Хочешь замариновать острый перец? Это огненная закуска для настоящих ценителей острого! В целом это просто, главное — знать несколько важных секретов.

Как замариновать горький перец чили на зиму: несколько практических советов

Не бойся добавлять в маринад сахар или мед. Они смягчают дикую жгучесть и раскрывают глубокий, насыщенный вкус.

Если ты хочешь идеально замариновать острый перец, попробуй заменить обычный уксус на яблочный. Он добавит фруктовую нотку.

Как замариновать горький перец в холодном яблочном уксусе (без варки)

Ингредиенты (на банку 0,5 л):

Острый перец (лучше брать мелкий или средний) — сколько войдет в банку (250–300 г)

Яблочный уксус 6% (натуральный) — около 200–250 мл (чтобы полностью покрыть овощи)

Сахар — 2–3 ст. л.

Соль — 1 ч. л. (с горкой)

Чеснок — 3–4 зубчика

Душистый и черный перец горошком — по 4–5 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Как приготовить горький перец в уксусе

Вымой перчики и хорошо высуши их полотенцем (это важно, чтобы в банку не попала сырая вода). Хвостики можно немного подрезать, но оставить. Сделай в каждом 1–2 прокола зубочисткой возле основания. На дно стерильной банки положи нарезанный пластинками чеснок, горошины перца и лавровый лист. Плотно выложи острые перчики вертикально. В отдельном стакане соедини яблочный уксус, сахар и соль. Хорошо перемешивай в течение нескольких минут, чтобы кристаллики сахара и соли полностью растворились в холодном уксусе. Залей этим холодным уксусным раствором банку до самого верха. Закрой обычной евро-крышкой или плотной капроновой. Поставь банку в прохладное темное место (подвал или холодильник).

Первые 2–3 дня банку можно несколько раз слегка встряхнуть, чтобы сахар и соль, если они выпали в осадок, полностью распределились.

Перец будет готов к употреблению через 3–4 недели, когда хорошо пропитается маринадом.

Такие баночки спокойно хранятся до двух лет. И вот почему:

Натуральный яблочный уксус сам по себе является хорошим консервантом. Мы используем его в чистом виде, без воды, поэтому микроорганизмы или плесень в такой среде просто не способны размножаться.

Сами острые перчики содержат высокую концентрацию веществ, которые подавляют бактерии.

Перец не варится, поэтому он остается плотным и хрустящим, не становится мягким даже через год хранения.

Как вкусно замариновать горький перец с медом

Натуральный мед дает приятный привкус, который идеально дополняет огненную остроту.

Ингредиенты (на 2 банки по 0,5 л)

Острый перец — 500–600 г

Для маринада

Вода — 500 мл

Уксус 9% (или яблочный 6%) — 100 мл

Мед — 3–4 ст. ложки (с горкой)

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л. (без горки)

Растительное масло — 2 ст. л.

Душистый перец — 5–6 горошин.

Как приготовить горький перец с медом

Вымой целые перчики и проколи каждый в нескольких местах. Опусти в кипяток на 1,5–2 минуты, сразу переложи в холодную воду, а затем плотно разложи по стерильным банкам. Вскипяти воду с солью, сахаром, маслом и душистым перцем. Сними с огня, дай немного остыть (до ~70°C), вмешай мед и уксус до полного растворения. Залей перчики горячим медовым маринадом, закатай стерильными крышками, переверни и оставь под теплым одеялом. Дополнительно стерилизовать не нужно.

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Источник фото: Рinterest.

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