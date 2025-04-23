Дизайн тераси: ідеї, які допоможуть зробити прибудову красивою та практичною

Коли люди купують будинок, вони можуть замислюватися над побудовою тераси. Адже так чудово у теплу пору року пити на терасі напої, вечеряти чи грати в ігри з родиною. Просто, як у фільмах.

Питання вибору дизайну для тераси постає й у власників квартир з терасою. Читай у матеріалі про дизайни тераси, які бувають види терас та для чого вони потрібні.

Що таке тераса у будинку та квартирі

Тераса — огороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді майданчика для відпочинку, яка може мати дах. Переважно тераса розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом.

Відкрита тераса у квартирі — це простора територія, яку має квартира з доступом до вулиці. Це не просто відкритий балкон, а територія, де можна розмістити меблі чи барбекю, шезлонги тощо.

Тераси можуть бути відкритими та закритими (з дахом). Але не варто плутати терасу і веранду. Закрита тераса має лише дах (рідко — ще кілька стін), а веранда — це засклена прибудова, тобто має стіни зі скла.

Також варто зауважити, що тераси можуть бути розташовані окремо чи прибудованими до будинку. Звісно, найпоширенішими є ті, що прибудовані до будинку.

На відкритій терасі (яка не має даху) можна розташовувати сегменти відпочинку, столи для сімейних прийомів їжі або ж дитячі ігрові зони. Утім, якщо веранда відкрита, то треба подбати про захист від сонця як родини, так і меблів, адже вони можуть вигорати на сонці та страждати від дощу.

Тож треба подбати про те, щоб була можливість натягнути тент чи розмістити садові парасольки.

Тераси, які прилягають до будинку, мають не так багато варіантів форми. Найчастіше вони прямокутні, квадратні, асиметричні і ті, що огинають будівлю по периметру. Терасу можна зробити широкою, що дозволить розташувати на ній більше функціональних сегментів.

З роками у людей сформувалася низка потреб для терас та улюблені практичні дизайни й стилі. Тому найпопулярнішими стилями в оформлені тераси є:

сучасний — головне тут мінімалізм та зручність, невелика кількість декору, спокійні кольори, світильники різної форми тощо;

традиційний — у цьому варіанті додають теплі тони, застосовують в декоруванні натуральні матеріали;

колоніальний стиль — переважно цей варіант можна зустріти у декоруванні внутрішніх двориків великих вілл. Утім, елементи стилю запозичують і для невеликих будинків, для цього використовують велику кількістю рослин, меблі в класичному стилі з оббивкою тканинами різних кольорів;

морський стиль — це світлі, біло-блакитні, бірюзові тони, можна робити вкраплення коралового, синього. Часто використовують меблі з натуральних матеріалів, переважно дерев’яні, а для декору вибирають льон.

Ідеї для дизайну тераси

Треба думати не лише над тим, який вигляд будинок матиме ззовні, а й про те, який матиме зсередини. Раніше ми розповідали про тренди дизайну інтер’єру у 2024 році.

Головне фото: new_design_studio_ та vorota24.com.ua_kyiv_lviv / Instagram

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