Не такие уж “божьи” коровки: чем опасны эти насекомые для человека

Всем нам хорошо известно красное насекомое с черными точечками на спине — божья коровка. Детки любят считать точки на их крылышках и угадывать возраст. Кажется, это такие милые и красивые букашки. Но это только так кажется. Мы расскажем, чем опасны божьи коровки для человека.

Что надо знать о божьих коровках

В первую очередь, нужно обратить внимание на цвет насекомого. Яркий окрас сообщает о токсичности. Насекомоядные существа избегают божьих коровок, потому что они ядовиты. Также стоит знать, что божьи коровки — хищники. Они питаются паутинными клещами и тлей.

А самая популярная теория, которая говорит о возрасте насекомого по количеству точек — это миф. Есть тысячи видов этих насекомых, они имеют разный цвет: красный, оранжевый, желтый. А также они отличаются количеством точек на надкрыльях, которые тоже могут быть разного цвета. Поэтому это никак не связано с возрастом.

Чем опасны божьи коровки для человека

Божья коровка выделяет ядовитую желтую или оранжевую жидкость, которая имеет резкий запах. Птицы не едят этих насекомых, потому что яд кантаридин, который выделяет насекомое, опекает горло. Божья коровка выделяет жидкость благодаря каналам на лапках.

Если случайно прижать насекомое, то можно увидеть на ладони желтый или оранжевый след. Это и есть та ядовитая жидкость, которую выделяют божьи коровки.

Также в крови насекомого содержатся ядовитые вещества, среди них и указанный кантаридин.

При попадании на кожу человека вещество может вызвать ожоги, появляются похожие на нарывы водянистые волдыри.

Кроме этого, божьи коровки могут укусить человека, у некоторых это вызывает аллергическую реакцию. Человек испытывает зуд, жжение, а в тяжелых случаях даже затрудненное дыхание.

Проблемы могут увеличиваться в осенний период. Тогда божьи коровки собираются большими группами и ищут место, где перезимовать. Поэтому проникают в трещины стен или окон домов. Также они могут атаковать и кусать людей, если те попадают в их скопление, и насекомые испытывают угрозу.

Что делать, если укусила божья коровка

После укуса божьей коровки остается красное пятно и болезненный след. Надо побыстрее промыть место укуса водой с мылом. Если очень чешется или есть сильная аллергическая реакция, следует обратиться к врачу. Возможно, нужно лекарство против аллергии. Но не стоит что-либо покупать самостоятельно наугад. Это может только навредить.

В теплое время года активизируются различные насекомые, которые могут укусить или ужалить и вызвать аллергию. Ранее мы рассказывали, что делать, если укусила пчела.

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