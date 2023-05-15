Не такие уж “божьи” коровки: чем опасны эти насекомые для человека

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 мая 2023, 07:00
Чи небезпечні сонечка для людини і чи може щось трапиться від укусу
Фото: Pexels

Больше новостей
Циркуни
Это было когда-то уютное село, а сейчас – одни руины! Как будут восстанавливать Циркуны Харьковской области
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Топ-5 українських документальних фільмів
Про Мариуполь, языковой вопрос и наследие нации: топ-5 документальных фильмов от Александра Педана
чим підживлювати перець
Чтобы был большим и сладким: чем подкормить рассаду перца весной
Смотреть больше

Материалы по теме

Что рассказать ребенку о собаках
“Хочу, чтобы мой ребенок не боялся животных и безопасно играл с ними. Что и как рассказать малышу о собаках?”
Асканія-Нова: що відбувається із заповідником під окупацією
Тысячам уникальных животных угрожают россияне! Что происходит с заповедником Аскания-Нова в Херсонской области
Як дельфінарії шкодять дельфінам та чому дельфінотерапія не працює
Для тебя — несколько часов восторга, для них — вся жизнь в муках! Как дельфинарии влияют на здоровье и жизнь дельфинов
Что делать если собаку укусил клещ
Кажется, моего любимца укусил клещ! Как распознать и вытащить паразита у собаки: пошаговая инструкция

Видео
0:04:01
Циркуни

Это было когда-то уютное село, а сейчас – одни руины! Как будут восстанавливать Циркуны Харьковской области
0:03:14
Застосунок ProRapp
Первый в мире “тиндер” для дизайнеров! Украинская студия создала приложение для твоего ремонта
0:03:30
Бойовий медик
Он как ангел хранитель для всех своих товарищей… История боевого медика из Тернопольской области
0:04:16
Дрон-камікадзе
Все о самых современных дронах-камикадзе, которые США передают Украине
карта бойових дій 14.05.23
Что происходит по разным направлениям: карта боевых действий в Украине 14 мая и ситуация на фронте
0:04:02
Волонтерка
История об искренней волонтёрше с большим сердцем, которая бросила карьеру, чтобы помогать другим
0:04:02
Як працює Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша під час війни
Это не театр в эмиграции, а на линии огня! Как актеры из Херсона гастролируют с представлениями и держат культурный фронт
0:04:09
Вибухи в Хмельницьку 13 травня: росіяни обстріляли Хмельницьку область
Есть прилет и пострадавшие! Что известно о взрывах в Хмельницкой области 13 мая и ночной массированной атаке россиян
0:04:02
Бомбосховище у дитсадку Димера від UNICEF — облаштоване за всіма вимогами
Все необходимое и даже больше, еще и в полной безопасности! Как работает бомбоубежище от UNICEF в детском саду в Киевской области
Карта бойових дій в Україні 13.05.2023 онлайн
Локализованные контратаки ВСУ и безнадежные мечты россиян о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 13 мая в режиме онлайн
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь