Так чешется, что уже не могу! Что делать, если укусил комар: пошаговая инструкция

С наступлением тепла уже привычно видеть на улице пауков, клещей, пчел, комаров и еще немало разных насекомых. И, к сожалению, нередко они приносят дискомфорт людям своими укусами.

Но неприятности проходят, а с последствиями необходимо разбираться еще не один день. Поэтому сегодня поговорим о насекомом, которое кусает чаще всего и очень неприятно, — комаре. Что делать, если укусил комар — читай в материале.

Что делать, если укусил комар

Промой место укуса

Как только ты заметил(-а) укус комара, промой этот участок водой с мылом.

Не расцарапывай

Очень важно не царапать место укуса комара, поскольку это только усиливает зуд.

Приложи холодный компресс

Ты можешь уменьшить отек и обезболить место укуса, приложив к нему холодный компресс. Это может быть, например, ткань, смоченная холодной водой, или пакет со льдом, завернутый в тонкую ткань.

Нанеси смесь для облегчения симптомов

Сделай смесь пищевой соды и воды, поскольку это поможет уменьшить реакцию на зуд.

Для этого необходимо смешать 1 ст. л. соды с 1 ч. л. воды до образования пасты. Нанеси ее на место укуса комара и подожди 10 минут. После чего смой пасту.

Нанеси антигистаминный крем

Если ты чувствуешь, что зуд очень сильный — нанеси на место укуса комара антигистаминный крем. Он поможет облегчить неприятные симптомы.

Но перед тем, как это делать, стоит посоветоваться с врачом, чтобы он помог выбрать правильное средство.

Почему после укуса комара остается неприятный след

В момент, когда кусает комар, он проникает сквозь кожу с помощью своего хоботка, чтобы выпить крови. В процессе он откладывает небольшое количество своей слюны, содержащей белки. На них твое тело и реагирует, считая их за чужеродные.

В ответ на это тело вырабатывает вещества, известные как гистамины, провоцирующие зуд, покраснение и отек.

Укусы комаров могут вызвать интенсивный зуд у детей и взрослых, которых впервые кусают определенные виды комаров, или у тех, кто имеет проблемы с иммунной системой.

Однако важно отметить, что серьезные аллергические реакции на укусы комаров встречаются крайне редко.

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