Кто покинул МастерШеф 17 в 20 выпуске: сломанный телефон, тайные адженды и роковая фуд-горка круп

На телеканале СТБ состоялись очередные выпуски 17-го сезона кулинарного проекта МастерШеф, которые заставили аматоров не только продемонстрировать кулинарное мастерство, но и проявить выдержку и эрудицию. Эта неделя запомнилась зрителям возвращением легендарных конкурсов и испытанием на знание базовых ингредиентов.

Как прошли новые выпуски МастерШеф-17

Началась неделя с конкурса, входящего в золотую коллекцию проекта — знаменитого Крота. Однако на этот раз правила были переосмыслены: участники работали в парах, готовя изысканные амюз-буш (закуски на один укус). Чтобы завоевать дополнительное время на приготовление, аматоры должны были выполнять тайные адженды, что добавило испытанию шпионского азарта.

Следующий этап проверил участников на умение работать с продуктами, которые обычно остаются без внимания шеф-поваров. Под загадочными клошами кулинаров ждали непопулярные ингредиенты, а презентовали их так называемые андердоги проекта. Это испытание стало настоящей проверкой на индивидуальность, где каждый должен был доказать: даже из простого продукта можно создать шедевр высокой кухни.

Еще одним вызовом стал кулинарный телефон. Участники должны были продемонстрировать идеальное взаимопонимание, передавая рецепты блюд-образцов своим командам с помощью минимального количества слов. Это испытание имитировало реальный хаос профессиональной кухни, где каждая секунда и каждое слово имеют значение для финального результата.

Финальным аккордом недели стала битва черных, где главной звездой была огромная фуд-горка из круп. Судьи подготовили настоящий экзамен: на столах было представлено 45 разновидностей зерновых — от привычной гречки до экзотических видов.

У кулинаров был шанс спастись еще до начала готовки — для этого нужно было безошибочно идентифицировать все виды круп. Те, кто не справился с теоретической частью, должны были доказать свое право на место в проекте через приготовление блюд, где крупа была центральным ингредиентом.

Кто покинул МастерШеф-17 в 20 выпуске

На этой неделе проект покинула Карина Рябцева. Несмотря на ее высокую скорость и сноровку на кухне, причиной выбывания стало не решение судей по результатам готовки, а состояние здоровья.

28-летняя Карина из Днепра, которая в гражданской жизни работает старшей медицинской сестрой в отделении травматологии и ортопедии, привыкла к большим нагрузкам. Однако изнурительный темп проекта заставил ее прекратить борьбу за главный приз раньше, чем она планировала.

— Кулинария для меня — это про релакс для души и семейные ценности. Я пришла на проект, чтобы проверить, на что способна, когда делаю то, что люблю, — поделилась Карина.

Борьба за звание лучшего повара-аматора страны продолжается.

