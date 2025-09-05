Готуватимуть медиків нового покоління: у Львові відкрили Університет UNBROKEN

У Львові презентували унікальний освітній проект — Університет UNBROKEN, створений для підготовки нового покоління медичних фахівців.
Мета закладу — ефективно допомагати українцям із воєнними травмами, використовуючи найпередовіші світові практики.
Нова сторінка в медичній освіті
Університет працюватиме на базі Першого медичного об’єднання Львова — найбільшого в Україні.
Його очолив знаний психіатр та заслужений лікар України Олександр Фільц, а виконавчим директором стала Мар’яна Свірчук.
Навчання буде зосереджене на двох ключових напрямках: медицині та управлінні. Програми розроблено у форматі короткострокових модулів післядипломної освіти, що дозволить студентам обирати окремі курси.
Це дасть змогу отримувати не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які можна відразу застосувати в роботі.
Створення Університету UNBROKEN відкриває нову сторінку в історії української медицини, адаптуючи її до викликів, які принесла війна.
Цей проект має на меті створити новітню систему підготовки медичних кадрів, що є критично важливим для майбутнього України.
Раніше ми розповідали історію ветерана, який за допомогою піксельних протезів зміг реалізувати свою найбільшу мрію і повернутися до активного життя.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!