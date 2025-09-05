У Львові презентували унікальний освітній проект — Університет UNBROKEN, створений для підготовки нового покоління медичних фахівців.

Мета закладу — ефективно допомагати українцям із воєнними травмами, використовуючи найпередовіші світові практики.

Нова сторінка в медичній освіті

Університет працюватиме на базі Першого медичного об’єднання Львова — найбільшого в Україні.

Його очолив знаний психіатр та заслужений лікар України Олександр Фільц, а виконавчим директором стала Мар’яна Свірчук.

Готуватимуть медиків нового покоління: у Львові відкрили Університет UNBROKEN / 5 Фотографій

Навчання буде зосереджене на двох ключових напрямках: медицині та управлінні. Програми розроблено у форматі короткострокових модулів післядипломної освіти, що дозволить студентам обирати окремі курси.

Це дасть змогу отримувати не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які можна відразу застосувати в роботі.

Створення Університету UNBROKEN відкриває нову сторінку в історії української медицини, адаптуючи її до викликів, які принесла війна.

Готуватимуть медиків нового покоління: у Львові відкрили Університет UNBROKEN / 4 Фотографії

Цей проект має на меті створити новітню систему підготовки медичних кадрів, що є критично важливим для майбутнього України.

Раніше ми розповідали історію ветерана, який за допомогою піксельних протезів зміг реалізувати свою найбільшу мрію і повернутися до активного життя.