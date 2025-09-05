Готовят медиков нового поколения: во Львове открыли Университет UNBROKEN

Во Львове был презентован уникальный образовательный проект — Университет UNBROKEN, созданный для подготовки нового поколения медицинских специалистов.

Цель учреждения — эффективно помогать украинцам с военными травмами, используя самые передовые мировые практики.

Новая страница в медицинском образовании

Университет будет работать на базе Первого медицинского объединения Львова – крупнейшего в Украине.

Его возглавил известный психиатр и заслуженный врач Украины Александр Фильц, а исполнительным директором стала Марьяна Свирчук.

Учеба будет сосредоточена на двух ключевых направлениях: медицине и управлении. Программы разработаны в формате краткосрочных модулей последипломного образования, что позволит студентам выбирать отдельные курсы.

Это позволит получать не только теоретические знания, но и практические навыки, которые можно сразу применить в работе.

Создание Университета UNBROKEN открывает новую страницу в истории украинской медицины, адаптируя ее к вызовам, принесенным войной.

Цель проекта — создать новейшую систему подготовки медицинских кадров, что является критически важным для будущего Украины.

