Зимние каникулы в Украине 2025 — когда и сколько будут отдыхать школьники

В школах Украины уже определили ориентировочный календарь зимних каникул. Несмотря на то что окончательное решение принимает педагогический совет каждого учебного заведения, правительство обнародовало рекомендованный график отдыха для учеников.

О продолжительности учебного года 2025–2026 сообщает Министерство образования и науки Украины.

Когда зимние каникулы в Украине 2025

Согласно рекомендациям Кабинета Министров, зимние каникулы 2025–2026 учебного года начнутся 27 декабря 2025 года. В этот день большинство школ завершит обучение перед праздниками.

Однако в разных регионах даты могут отличаться — каждое учебное заведение имеет автономию в определении структуры учебного года.

Некоторые школы могут начать отдых раньше или позже, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Когда начинаются зимние каникулы в Украине 2025

Ориентировочная дата начала — 27 декабря 2025 года. Именно тогда ученики смогут отдохнуть от занятий и подготовиться к праздникам. Продолжительность каникул составляет около двух недель.

Когда заканчиваются зимние каникулы в Украине 2025

Согласно предварительному графику, последний день отдыха приходится на 10 января, а уже с 11 января школьники возвращаются за парты.

Однако школы могут корректировать этот срок, если возникнет необходимость в дополнительных консультациях или карантинных перерывах.

Когда зимние каникулы в школах Украины 2025

Учебный год 2025–2026 традиционно начался 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. При этом школы самостоятельно планируют структуру образовательного процесса — по семестрам или триместрам, а также продолжительность учебной недели.

Зимние каникулы должны длиться не менее 30 календарных дней в течение года, но из-за военного положения и возможных изменений график может быть скорректирован.

Изменения в учебном процессе 2025–2026

Министерство образования в 2025 году отменило приказ №1112 о дистанционном обучении, но сохранило его основные принципы.

Таким образом, формат обучения зависит от ситуации с безопасностью:

Очная форма — в безопасных регионах.

Дистанционная — для прифронтовых школ или детей за границей.

Педагогический патронаж — для учащихся с временно оккупированных территорий.

МОН отмечает, что сочетание очного и дистанционного обучения в одном классе нежелательно, поскольку это влияет на качество образования.

