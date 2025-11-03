Зимние каникулы в Украине 2025 — когда и сколько будут отдыхать школьники

В школах Украины уже определили ориентировочный календарь зимних каникул. Несмотря на то что окончательное решение принимает педагогический совет каждого учебного заведения, правительство обнародовало рекомендованный график отдыха для учеников.
О продолжительности учебного года 2025–2026 сообщает Министерство образования и науки Украины.
Когда зимние каникулы в Украине 2025
Согласно рекомендациям Кабинета Министров, зимние каникулы 2025–2026 учебного года начнутся 27 декабря 2025 года. В этот день большинство школ завершит обучение перед праздниками.
Однако в разных регионах даты могут отличаться — каждое учебное заведение имеет автономию в определении структуры учебного года.
Некоторые школы могут начать отдых раньше или позже, в зависимости от ситуации с безопасностью.
Когда начинаются зимние каникулы в Украине 2025
Ориентировочная дата начала — 27 декабря 2025 года. Именно тогда ученики смогут отдохнуть от занятий и подготовиться к праздникам. Продолжительность каникул составляет около двух недель.
Когда заканчиваются зимние каникулы в Украине 2025
Согласно предварительному графику, последний день отдыха приходится на 10 января, а уже с 11 января школьники возвращаются за парты.
Однако школы могут корректировать этот срок, если возникнет необходимость в дополнительных консультациях или карантинных перерывах.
Когда зимние каникулы в школах Украины 2025
Учебный год 2025–2026 традиционно начался 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. При этом школы самостоятельно планируют структуру образовательного процесса — по семестрам или триместрам, а также продолжительность учебной недели.
Зимние каникулы должны длиться не менее 30 календарных дней в течение года, но из-за военного положения и возможных изменений график может быть скорректирован.
Изменения в учебном процессе 2025–2026
Министерство образования в 2025 году отменило приказ №1112 о дистанционном обучении, но сохранило его основные принципы.
Таким образом, формат обучения зависит от ситуации с безопасностью:
- Очная форма — в безопасных регионах.
- Дистанционная — для прифронтовых школ или детей за границей.
- Педагогический патронаж — для учащихся с временно оккупированных территорий.
МОН отмечает, что сочетание очного и дистанционного обучения в одном классе нежелательно, поскольку это влияет на качество образования.
