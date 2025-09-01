Заявление на разрешение ребенку самостоятельно ходить домой со школы: как написать

Учебный год уже начался, и вот дети будут ходить в школу. Кого-то в первый класс будут водить родители, кто-то живет вдали от школы и их привозят. Но дети, которые живут поблизости от школы, и уже самостоятельные, могут ходить в школу и со школы сами. Родители должны написать соответствующее заявление.

Разрешение ребенку самостоятельно ходить домой: образец заявления в школу

Школы требуют от родителей заявления, что ребенок действительно может самостоятельно ходить в школу. Ведь учителя должны быть уверены, что дети знают, куда идти, и что они под контролем родителей.

С тех пор как дети переступают порог школы, именно школа несет за них ответственность. Поэтому родители должны написать разрешение на самостоятельное посещение школы для ребенка. Написать такое заявление несложно.

Если в школе не дали шаблона или сказали, что он произвольный, написать разрешение ребенку можно очень просто. Начни с шапки, ее пишут в верхней правой части листа:

Директору школы (№, город, ФИО в дательном падеже (кому?)).

ФИО родителя/матери ребенка в родительном падеже (кого?).

Контактные телефоны, почта.

Далее в центре напиши слово Заявление.

В заявлении напиши:

Я, (ФИО), разрешаю своему сыну/дочери (ФИО ребенка), ученику/ученице (класса), ходить домой после окончания занятий в школе, самостоятельно, без сопровождения взрослых. Ответственность за здоровье и жизнь ребенка по дороге домой беру на себя.

Можно указать период времени, например, с 13:00 до 17:00. Или такой вариант:

Прошу отпускать моего сына/дочь, ученика/ученицу (класса), (ФИО ребенка), самостоятельно домой после окончания уроков/из группы продленного дня домой. Ответственность за здоровье и жизнь ребенка беру на себя.

Можно указать в заявлении, кто может забирать ребенка, например, бабушка или старший брат — впиши их инициалы.

Не забудь о дате, инициалах и подписи.

