Як садити часник на зиму: простий спосіб посадки зубчиками

Багато українців садять часник саме восени. Отже, уже в червні ти зможеш ласувати стрілками часнику, коли зелені ще зовсім небагато.

Він дуже корисний та містить багато сезонних вітамінів. Але як правильно садити часник на зиму?

Покрокову інструкцію дивись у матеріалі.

Зараз також дивляться

Коли садити часник на зиму

Коли садити часник на зиму в Україні? Озимий овоч садять восени. Вибрану для цього ділянку заздалегідь потрібно привести до ладу (прибери й очисти землю від культури, яка росла там раніше).

Садити часник у землю треба за місяць або хоча б за кілька тижнів до перших морозів.

Коли садити часник у жовтні? Найкраще — починаючи з кінця вересня і до кінця жовтня. Не треба садити його зарано, бо інакше він може прорости. А якщо ти візьмешся за справу надто пізно — замерзнути.

Озимий часник може розмножуватися двома способами: бульбочками та зубчиками.

Щоб бульбочка стала повноцінною цибулиною, потрібно чекати кілька років!

Якщо ти садиш зубчики, то великі цибулини можеш отримати вже наступного року.

Як правильно садити часник на зиму: правила перед посадкою

Насамперед перебери матеріал, який садитимеш.

Дрібний пошкоджений часник, перш ніж садити, потрібно продезінфікувати.

Те саме стосується і зубчиків з пошкодженою оболонкою. Їх треба дезінфікувати кілька хвилин у соляному розчині. Для цього знадобиться 3 ст. л. солі та 5 л води.

Після цього зубчики хвилину потрібно потримати в іншому розчині (мідний купорос, 1 ч. л на 10 л води).

Як садити часник на зиму і де

Часник дуже любить світло, тому його потрібно садити на добре освітлених ділянках. Удобрювати землю при цьому не потрібно.

Якщо ти зробиш це за допомогою свіжого гною, то цибулини можуть пошкодити шкідники й вони хворітимуть.

Якщо землю все ж таки потрібно удобрити, то роби це за кілька тижнів до посадки.

Як саджати часник на зиму: інструкція покроково

Насамперед підготуй грядки. За кілька тижнів до цього треба перекопати ґрунт та внести мінеральний склад для того, щоб підвищити родючість. Підготуй посадковий матеріал. Вибери для цього великі зубчики, а ті, які трохи хворіють, продезінфікуй. Висаджуй зубчики. Відстань між ними має бути 10-15 см. На яку глибину садити часник? Якщо він великий, сади його на 9-10 см углиб. Якщо маленький — на 6–7 см. Засип землею. Поливати часник потрібно лише у теплу погоду. Якщо дощить, робити це не потрібно. Мульчуй ґрунт у 7-10 см за допомогою опалого листя або трави. Це захистить часник від перепадів температур.

Нині триває сезон грибів. Раніше ми розповідали тобі всі способи, які допоможуть засушити гриби.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.