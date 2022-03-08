Навіть легенди плачуть: Андрій Шевченко розчулився, говорячи про війну в Україні

Легендарний футболіст та колишній наставник збірної України Андрій Шевченко ще минулого року приніс нестримне щастя не лише футбольним фанатам, але й простим українцям, вивівши нашу команду у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.

Однак сьогодні він з українцями знову на одній хвилі. На жаль, не найприємнішій.

Розповідаючи італійському телеканалу про війну в Україні та жахи, які принесла загарбницька армія у його рідні краї, спортсмен не зміг стримати сліз.

У Андрія Шевченка в Україні родичі, які щодня діляться з ним своїми переживаннями та усім, що побачили за кожен довгий день протистояння.

Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та літніх людей, які не можуть виїхати.

Спортсмен додав, що це більше схоже на страшний сон, від якого хочеться прокинутись і повернутись до нормального життя.

Проте він пояснив італійському ведучому, що Україна хоче бути частиною Європи і дивиться у своє майбутнє. Тому він повністю підтримує президента України Володимира Зеленського.

Це було наше народне рішення. Зеленський — великий президент, який веде нас до нашої свободи та незалежності.

Нагадуємо, що не лише українці підтримуюсь свою Батьківщину у прагненні вибороти свободу знову. З нами увесь світ, зокрема і Голлівуд. Читай, як Леонардо Ді Капріо пожертвував рекордну суму на підтримку українського війська.