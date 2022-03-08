Даже легенды плачут: Андрей Шевченко растрогался, говоря о войне в Украине

Легендарный футболист и бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко еще в прошлом году принес безудержное счастье не только футбольным фанатам, но и простым украинцам, выведя нашу команду в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.

Однако сегодня он с украинцами снова на одной волне. К сожалению, не на самой приятной.

Рассказывая итальянскому телеканалу о войне в Украине и ужасах, которые принесла захватническая армия в его родные края, спортсмен не смог сдержать слез.

У Андрея Шевченко в Украине родственники, которые каждый день делятся с ним своими переживаниями и всем, что увидели за каждый долгий день противостояния.

Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать.

Спортсмен добавил, что это похоже на страшный сон, от которого хочется проснуться и вернуться к нормальной жизни.

Однако он объяснил итальянскому ведущему, что Украина хочет быть частью Европы и смотрит в свое будущее. Потому он полностью поддерживает президента Украины Владимира Зеленского.

Это было наше решение. Зеленский — великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости.

Напоминаем, что не только украинцы поддерживают свою Родину в стремлении завоевать свободу снова. С нами весь мир, в том числе и Голливуд.

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