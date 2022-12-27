All inclusive без зайвих кіло: приклади здорових тарілок від Наталії Татарінцевої

All inclusive — це приємний бонус до відпочинку, адже ти точно знаєш, що хоча б тричі на день смачно поїси.

Однак разом із такою приємністю крокує спокуса з’їсти забагато, адже абсолютно все виглядає таким апетитним і все хочеться скуштувати.

Як наслідок, після тижневого відпочинку можна привезти не тільки сувеніри, засмагу та яскраві враження, а й кілька зайвих кілограмів.

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Чотириразова чемпіонка світу з pole dance, тренерка, ведуча Танці.World of dance на СТБ та прихильниця здорового харчування Наталія Татарінцева поділилася, як не набрати вагу на all inclusive. А також показала, як виглядає безпечна порція на відпочинку.

Білки, жири, вуглеводи, клітковина: основа нікуди не поділася

Щоб наш організм залишався енергійним, його потрібно годувати не пустими калоріями, а корисними продуктами, багатими на всі необхідні елементи.

Навіть якщо ти за сотні кілометрів від дому, правила від переїдань та зайвих кіло працюють і там: їж усе, але в правильних пропорціях.

Обов’язково включай у кожен прийом їжі білки, жири, вуглеводи та клітковину. Вони наситять твій організм, щоб не хотілося перекусити вже за 15 хвилин після прийому їжі.

Ці нутрієнти мають бути основою харчування. Не варто заміняти один з трьох повноцінних прийомів їжі солодощами чи снеками. Вони мають бути лише доповненням до раціону.

Інакше збільшується ризик швидко зголодніти й переїсти під час наступного візиту до шведського столу.

Звісно, на столі all inclusive може не бути звичної вівсянки чи гречки, але можна скласти цілком збалансований сніданок, обід та вечерю.

Також важливим є розмір порції. Навіть якщо вона збалансована, розмір впливає на те, чи привезеш ти додому трохи зайвого. Ось кілька варіантів здорових порцій за розміром та наповненням від Наталії Татарінцевої.

Приклад здорової тарілки зі столу all inclusive

Варіант №1: яйце пашот — 2 шт., суцвіття броколі та цвітної капусти — кілька штук, листя салату, парена морква, полуниця — 2 шт.

Варіант №2: стейки, зварені суцвіття цвітної капусти, листя салату, печене цукіні, шматочок ананаса та полуниця.

Варіант №3: морська риба на грилі, листя салату, кілька суцвіть печеної цвітної капусти та слайси з цукіні на грилі.

All inclusive без зайвих кіло: приклади здорових тарілок від Наталії Татарінцевої / 5 Фотографій

Дотримуватися збалансованого харчування можна навіть за шведським столом. Головне — знати свою міру та розуміти, які продукти містять необхідні елементи для ситості.

А якщо ти хочеш краще дізнатися, хто така Наталія Татарінцева і як вона встигає танцювати pole-dance, розвивати свій бренд косметики та підтримувати імідж дружини Кота, читай наше ексклюзивне інтерв’ю.

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