Хочу бути стрункою і здоровою! Як харчуватися підлітку, аби не нашкодити собі — радить Скиталінська

Дівчатка-підлітки зазвичай схильні постійно контролювати свою вагу. Вони навіть можуть порівнювати себе з вигаданими ідеалами з соцмереж.

У підлітковий період кожне слово, кожен погляд і, що не менш важливо, кожен шматок їжі мають значення. Саме тоді формується ставлення до тіла, здоров’я і власної цінності. І тут важливо батькам підтримати, пояснити й навчити своїх дітей тому, що їжа — це не ворог.

Вікна-новини поспілкуватися з лікаркою-дієтологинею, віце-президенткою Асоціації дієтологів України Оксаною Скиталінською про харчування дівчаток та чим може бути небезпечне різке схуднення у період статевого дозрівання. Найважливіше дізнайся просто зараз!

Які наслідки незбалансованого харчування

Якщо підліток недоїдає або взагалі сідає на сумнівну дієту, яку вона побачила в інтернеті — це незбалансоване харчування. Наприклад, дівчинка починає їсти лише огірки чи гречку, чи пити один кефір. І це насправді може призвести до проблем зі здоровʼям.

За словами дієтологині, також якщо їсти мало білка, горіхів, яєць, то виробництво жіночих гормонів пригальмовується!

— Організм не розуміє, чи потрібні дівчинці ці гормони, чи ні. І тому, починає гальмувати утворення естрогенів. А чоловічі гормони (андрогени) продовжують утворюватися. І через це з’являється дисбаланс.

Від такого незбалансованого харчування, монодієти можуть виникати акне та запальні процеси в організмі.

Іноді в жіночому організмі відбувається зміна синтезу певних гормонів і буває такий період, що виробляються більше чоловічих гормонів, ніж жіночих.

І ось коли андрогенів стає більше, то можуть з’являтися висипання та вугрі. Бо шкіра накопичує більше сала, зʼявляються бактерії, закорковуються протоки та утворюються комедони (заблоковані пори на шкірі — ред.), які потім запалюються. І іноді через це можуть зʼявлятися комплекси у підлітків.

Як харчуватися збалансовано

Саме тому, щоб організм завжди був здоровим, необхідно харчуватися збалансовано.

Оксана Скиталінська порадила розділити тарілку навпіл.

— В одній половині мають бути страви з овочів. Наприклад, салати, просто порізана редиска чи помідори, огірки. Тушковані овочі також є корисними.

Також слід зазначити, що вінегрет є джерелом клітковини та важливих мінералів. А наявність в ньому квашених огірків та капусти допомагає підтримувати кишкову флору та позитивно впливати на імунітет. Ця страва має пробіотичну дію.

Не слід забувати й про природні солодощі, такі як ягоди, яблука, груші, банани, ківі.

Окрім цього, другу половину тарілки треба ще розділити навпіл, щоб було дві четвертинки. В одній четвертинці обов’язково мають знаходитися білки.

Якщо не вживати білок, то наші мʼязи не зможуть нормально функціонувати й ми відчуватимемо слабкість. Через це будемо частіше хворіти, і може навіть зʼявитися зайва вага.

А в другу четвертинку слід покласти щось зернове, якісь каші чи невеликий шматок хліба, який ми так любимо. Ось тоді харчування буде збалансоване.

Що потрібно прибрати з раціону, щоб схуднути

Через вживання шкідливої їжі може з’явитись зайва вага. І саме це в майбутньому може негативно повпливати на їх стан здоров’я.

Тож ще в підлітковому віці варто слідкувати за харчуванням, але водночас не вдаватись до жорстких дієт.

Для початку ти можеш прибрати з раціону солодку воду та тістечка.

— Як тільки усе це зникне і ти будеш їсти овочі та фрукти, то почнеш худнути. А ще важливо завжди рухатися, щоб жир з віком не відкладався на талії.

За словами експертки, 95-96% — люди, які мають зайву вагу, порушують ці правила харчування. Також це стосується й тих, хто постійно переїдає.

Попри це, потрібно памʼятати, що у деяких людей є складні форми ожиріння, які пов’язані з порушенням роботи мозку. Тоді необхідно звертатися до фахівців за допомогою!

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