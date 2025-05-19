Хочу бути стрункою і здоровою! Як харчуватися підлітку, аби не нашкодити собі — радить Скиталінська

Фото Pexels, Unsplash Дівчатка-підлітки зазвичай схильні постійно контролювати свою вагу. Вони навіть можуть порівнювати себе з вигаданими ідеалами з соцмереж. У підлітковий період кожне слово, кожен погляд і, що не менш важливо, кожен шматок їжі мають значення. Саме тоді формується ставлення до тіла, здоров’я і власної цінності. І тут важливо батькам підтримати, пояснити й навчити своїх дітей тому, що їжа — це не ворог. Вікна-новини поспілкуватися з лікаркою-дієтологинею, віце-президенткою Асоціації дієтологів України Оксаною Скиталінською про харчування дівчаток та чим може бути небезпечне різке схуднення у період статевого дозрівання. Найважливіше дізнайся просто зараз!Які наслідки незбалансованого харчування Якщо підліток недоїдає або взагалі сідає на сумнівну дієту, яку вона побачила в інтернеті — це незбалансоване харчування. Наприклад, дівчинка починає їсти лише огірки чи гречку, чи пити один кефір. І це насправді може призвести до проблем зі здоровʼям. За словами дієтологині, також якщо їсти мало білка, горіхів, яєць, то виробництво жіночих гормонів пригальмовується! — Організм не розуміє, чи потрібні дівчинці ці гормони, чи ні. І тому, починає гальмувати утворення естрогенів. А чоловічі гормони (андрогени) продовжують утворюватися. І через це з’являється дисбаланс. Від такого незбалансованого харчування, монодієти можуть виникати акне та запальні процеси в організмі. Pexels Іноді в жіночому організмі відбувається зміна синтезу певних гормонів і буває такий період, що виробляються більше чоловічих гормонів, ніж жіночих. І ось коли андрогенів стає більше, то можуть з’являтися висипання та вугрі. Бо шкіра накопичує більше сала, зʼявляються бактерії, закорковуються протоки та утворюються комедони (заблоковані пори на шкірі — ред.), які потім запалюються. І іноді через це можуть зʼявлятися комплекси у підлітків. Читати на тему До літа ще встигнеш — як схуднути в талії без виснажливих дієт? Читай наші поради, як правильно схуднути та які вправи краще виконувати. Як харчуватися збалансовано Саме тому, щоб організм завжди був здоровим, необхідно харчуватися збалансовано. Оксана Скиталінська порадила розділити тарілку навпіл. — В одній половині мають бути страви з овочів. Наприклад, салати, просто порізана редиска чи помідори, огірки. Тушковані овочі також є корисними. Pexels Також слід зазначити, що вінегрет є джерелом клітковини та важливих мінералів. А наявність в ньому квашених огірків та капусти допомагає підтримувати кишкову флору та позитивно впливати на імунітет. Ця страва має пробіотичну дію. Не слід забувати й про природні солодощі, такі як ягоди, яблука, груші, банани, ківі. Окрім цього, другу половину тарілки треба ще розділити навпіл, щоб було дві четвертинки. В одній четвертинці обов’язково мають знаходитися білки. Якщо не вживати білок, то наші мʼязи не зможуть нормально функціонувати й ми відчуватимемо слабкість. Через це будемо частіше хворіти, і може навіть зʼявитися зайва вага. А в другу четвертинку слід покласти щось зернове, якісь каші чи невеликий шматок хліба, який ми так любимо. Ось тоді харчування буде збалансоване. Що потрібно прибрати з раціону, щоб схуднути Через вживання шкідливої їжі може з’явитись зайва вага. І саме це в майбутньому може негативно повпливати на їх стан здоров’я. Тож ще в підлітковому віці варто слідкувати за харчуванням, але водночас не вдаватись до жорстких дієт. Для початку ти можеш прибрати з раціону солодку воду та тістечка. — Як тільки усе це зникне і ти будеш їсти овочі та фрукти, то почнеш худнути. А ще важливо завжди рухатися, щоб жир з віком не відкладався на талії. За словами експертки, 95-96% — люди, які мають зайву вагу, порушують ці правила харчування. Також це стосується й тих, хто постійно переїдає. Попри це, потрібно памʼятати, що у деяких людей є складні форми ожиріння, які пов’язані з порушенням роботи мозку. Тоді необхідно звертатися до фахівців за допомогою! Раніше ми розповідали, які продукти можна їсти перед сном. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Їжа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter