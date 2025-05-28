Сладкая жизнь, горькие последствия: Скиталинская о том, почему мы на самом деле толстеем

Когда-то тебе хочется съесть фастфуд, а в другой день ты бы не отказался (-лась) от легкого салата с овощами. Неужели тебе знакомо?

Обычно каждый из нас употребляет ежедневно ту еду, которая приносит удовольствие. Мы выбираем для себя те продукты, которые соответствуют нашему настроению и вкусам. Однако не задумываемся о том, что не вся вкусная еда является полезной и на самом деле может только навредить организму.

Мы выяснили у врача-диетолога, вице-президента Ассоциации диетологов Украины Оксаны Скиталинской, от чего мы толстеем и какие продукты обязательно нужно добавить в рацион.

Сахарная ловушка: почему мы толстеем из-за сладостей

По словам эксперта, в основном люди набирают вес именно из-за сладостей. Однако, если ты печешь домашние лепешки или яблочный штрудель, где все пресное и очень много начинки из фруктов и яблок, то это еще не так плохо для организма. Наиболее опасны — магазинные сладости (индустриальные сладости).

— Если мы почитаем этикетку, то там маленькими буквами будет указано не сахар, а глюкозно-фруктозный сироп, патока, мальтозный сироп или мальтодекстрин (пищевая добавка — ред.). И это именно те названия, на которые каждый из нас обычно не обращает внимание. Запомни их и старайся никогда не покупать.

Такой сахар настолько сильно и быстро нарушает наш обмен веществ, что нам потом очень сложно похудеть!

Почему же так происходит? Оксана Скиталинская рассказала, что питаясь постоянно сладким, у человека может подняться уровень глюкозы. Большое количество молекул глюкозы из сладостей попадает в кровь и она становится сладкой и липкой. Из-за этого ухудшается работа всех клеток крови, печени, сосудов, снабжение кислорода к мозгу!

Поэтому следует убрать сладости из рациона. Их можно заменить на какие-то фрукты. Даже можно употреблять бананы, которых большинство так сильно боится. Они не такие вредные, как сладости с кремом.

Стоит ли регулярно употреблять хлеб

Кстати, стоит отметить и о хлебе. Хотя этот продукт и калорийный, от него не стоит отказываться.

— Ты можешь употреблять хлеб с отрубями (оболочки зерна — ред.). Однако не ведись на то, что этот продукт может быть коричневым и мягким. Если этот хлеб мягкий, это не значит, что он полезен.

Скорее всего там очищенная мука и подкрашенная определенными пищевыми красителями, в частности, солодом.

Чтобы не набрать вес, нам нужно есть очень простую пищу и желательно такую, которую мы можем определить.

Какие другие факторы влияют на вес

Кроме несбалансированного питания (например, употребляется больше сладостей, чем белковых блюд), пища с малым содержанием клетчатки и очень мало движения также приводят к лишним килограммам.

Но это еще не все! Важным является и сон. Все мы сейчас живем в непростое время и засыпаем под звуки сирен. Утром часто чувствуем себя уставшими, потому что ночью просыпаемся, а кто-то даже бегает в укрытие из-за взрывов. Но несмотря на это, нужно стараться контролировать свой режим и высыпаться!

Как это сделать? Эксперт отметила об очень простом правиле, которое работает и поможет каждому выжить и избежать многих проблем со здоровьем.

— Старайся ложиться немного раньше. Если ты обычно засыпаешь в 12 часов ночи, то ложись хотя бы в 11.

Да и важно всегда ложиться в одинаковое время. Потому что в организме есть определенные циклические ритмы, которые работают как часы. Они запускают работу определенных гормонов, которые влияют на обмен веществ. Также помогают клеткам печени, желудка, кишечника работать правильно.

Например, если циклические ритмы нарушены, то клетки печени не вырабатывают достаточно ферментов для детоксикации. Из-за этого мы будем быстрее стареть, постоянно болеть и чувствовать себя плохо.

Более того, важно придумать себе утренние ритуалы!

— Нейробиологи мира говорят, что как только ты проснулся (-лась), сразу открой окна, раздвинь шторы, чтобы дневной свет попал на твои глаза.

Однако по мнению Оксаны Скиталинской, важно утром и выйти во двор или хотя бы на балкон, немного размяться.

— Когда дневной свет попадает нам на сетчатку глаза, в организме включаются такие каскады, такие процессы, которые нормализуют циркадные ритмы. И поэтому, когда мы будем завтракать, пища будет лучше усваиваться и меньше переходить в жир.

То есть всё это единая картина, которая состоит из отдельных важных частиц. Если жить всегда в движении и правильно питаться, тебе организм обязательно отблагодарит.

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