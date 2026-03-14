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Окупанти отруюють воду: експерти пояснили, як війна в Україні знищує питні ресурси

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Березня 2026, 09:00 6 хв.
Як війна нищить воду в Україні
Фото ДСНС/Facebook

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