Оккупанты отравляют воду: эксперты объяснили, как война в Украине уничтожает питейные ресурсы

Мировой кризис питьевой воды перестал быть сюжетом научной фантастики. Согласно последнему докладу ООН, к 2050 году потребность человечества в продовольствии вырастет на 70%, а сельское хозяйство будет забирать почти 90% всех пресных ресурсов планеты.

Однако для Украины этот сценарий отягощен еще одним страшным фактором — последствиями масштабного экоцида из-за войны.

Чтобы понять масштабы катастрофы, Вікна собрали мнения двух ведущих экспертов: координатора от региона Европа Основных Групп и Заинтересованных Сторон при ЮНЕП и директора Центра экологического консалтинга и аудита Оксаны Волоско-Демкив, а также ученой Натальи Зиновчук.

Токсичный поток в Черное море: что принесла катастрофа Каховской ГЭС

Директор ЦЕКА Оксана Волоско-Демкив подчеркивает, что катастрофа на Каховской ГЭС стала точкой невозврата для юга Украины и всего Черноморского региона.

— 6 июня 2023 года мы увидели апокалипсис в реальном времени. 18 кубических километров воды потекли вниз по Днепру, мгновенно затопив более 620 квадратных километров территории. Это 80 населенных пунктов, тысячи разрушенных жизней и 40 000 человек, которые навсегда потеряли свои дома, — рассказывает эксперт.

Разрушение дамбы спровоцировало масштабное отравление Черного моря:

Наводнение принесло в море токсичный поток, в котором было всё: мины, боеприпасы, химикаты, канализационные стоки, трупы животных и даже размытые кладбища. Это привело к двум катастрофическим процессам: радикальному опреснению воды и её тотальному загрязнению. Всего за несколько дней площадь заиления моря возле Одессы выросла почти в три раза: с 616,8 км² в день подрыва до 1710 км² по состоянию на 10 июня. Это зафиксировано спутниковыми снимками Sentinel-3.

По словам эксперта, общие экономические убытки от этой трагедии правительство оценивает в 14 миллиардов долларов, но экологический счет еще не закрыт.

Специалист обращает внимание на три критических момента, которые изменились после подрыва Каховской ГЭС. Во-первых, более миллиона жителей юга Украины в один миг остались без обычной питьевой воды.

Во-вторых, эта катастрофа едва не привела к ядерному кризису, так как вода из водохранилища была жизненно необходима для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

И в-третьих, мы фактически потеряли сотни тысяч гектаров плодородных земель. Ранее эта вода орошала огромные поля, которые кормили не только Украину, но и полмира.

Сегодня же эти земли засыхают, что ставит под удар продовольственную безопасность многих стран.

— Украина кормит каждого двадцатого человека на планете, обеспечивая 10% мирового экспорта пшеницы, 14% кукурузы и 47% подсолнечника. Разрушение аграрной инфраструктуры, такое как уничтожение 120 тонн зерна в Одессе в июле 2023-го или обстрел терминала “Ника-Тера”, — это прямой путь к голоду в бедных странах мира, — добавляет специалист.

Разливы нефти среди заповедников: что происходит на оккупированных землях

Однако трагедия Каховки — лишь часть беды. Оксана Волоско-Демкив приводит ошеломляющую статистику: Украина, занимая небольшую часть суши, сосредоточила в себе 35% всего биоразнообразия Европы.

И сейчас это сокровище уничтожается под оккупацией.

— Около 2000 наших природоохранных территорий сейчас находятся в руках захватчиков или в зоне боевых действий. Мы фиксируем страшные вещи: массовые разливы нефти прямо посреди уникальных заповедников. Например, в марте 2022 года нефть покрыла воду вблизи парка Белобережье Святослава, а чуть позже пострадал заказник Филлофорное поле Зернова, — рассказывает эксперт.

Она объясняет, что такие случаи — это прямой удар по тому, что международное сообщество называет жизнью под водой. Это глобальная цель человечества по сохранению морей, которую мы теряем каждый день из-за военного загрязнения нефтепродуктами.

Как загрязнение от взрывов попадает в подземные горизонты

Если Оксана Волоско-Демкив очерчивает глобальные масштабы, то ученая Наталья Зиновчук фокусируется на том, что попадает в организм каждого украинца.

Каждый прилет ракеты или снаряда — это не только разрушенные стены, но и тонны тяжелых металлов, которые оседают в землю. Ученая объясняет, что почва, которая должна была быть природным фильтром, сегодня превращается в накопитель яда.

— Каждый взрыв — это прежде всего тяжелые металлы и газы. Они оседают на почве и смываются дождями в подземные воды. Хотя почва пытается очищать воду, выступая первым фильтром, вся проблема в концентрации. Эти металлы никуда не исчезают, они остаются в земле, постепенно отравляя источники. Особенно это касается оккупированных территорий и зон активных боевых действий: чем больше взрывов, тем токсичнее становится вода, — отмечает Наталия Зиновчук.

Возможно ли очистить украинские реки после войны

Отдельным вызовом является состояние поверхностных вод. Реки и озера сейчас находятся в критическом состоянии из-за разрушения промышленной инфраструктуры.

— Разрушение очистных сооружений в городах — это катастрофа, которую трудно переоценить. Очистные сооружения — это своего рода маленький атомный реактор. Если оттуда вещества попадают непосредственно в реку, она становится настолько мертвой, что её и за 50 лет не очистишь. Это чрезвычайно опасный процесс, который делает водоемы непригодными для жизни по течению на десятилетия, — предостерегает эксперт.

Нанопластик в питьевой воде: чем это опасно

Когда из кранов течет техническая вода, украинцы массово переходят на бутилированную. Однако по словам пани Наталии, это создает новую, тихую угрозу для здоровья:

Любая вода, которая хранится в пластике более 10 часов или суток, насыщается нанопластиком. Это микрочастицы, которые практически не выводятся из организма. Они оседают в почках, печени и во всех мягких тканях. На сегодня есть исследования, согласно которым этот пластик находят даже в плаценте женщин и в организме новорожденных младенцев. Мы буквально носим этот пластик в себе, потому что пьем из пластиковых бутылей.

Вода из ничего: сможет ли Украина внедрить израильские технологии

Украина уже живет в состоянии дефицита питьевой воды как минимум 10 лет, однако эта тема редко становится приоритетом на государственном уровне. Сможет ли природа восстановиться сама?

— Природа способна к самоочищению, но для этого должно пройти не менее 50 лет при самых оптимистичных прогнозах. И это при условии, что мы перестанем её отравлять прямо сейчас. Будущее за дорогими технологиями, например, добычей воды из атмосферного воздуха через точку росы. Такие заводы уже работают в ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиле. Поскольку наши воздушные массы перенасыщены влагой, для Украины это могло бы быть выходом, который позволил бы рекам отдохнуть и очиститься самостоятельно, — резюмирует Наталия Зиновчук.

Ситуация с водными ресурсами требует немедленного признания на уровне национальной безопасности. Ведь без чистой воды любые планы по восстановлению страны останутся лишь бумажными проектами.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!