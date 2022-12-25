Актуальна карта бойових дій в Україні 25 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Про що говорять в окопах ті, хто тримає увесь цивілізований світ на своїх плечах? Про мрії, про свої родини, про полеглих побратимів і про тих, хто змусив усіх нас це пережити — окупантів, яких колись не буде ані на нашій землі, ані на карті бойових дій.

Хтось із наших захисників прагне повернути свій дім, декому важливо, щоб їхня сім’я спала спокійно у своїх ліжках, а когось живить бажання помститись за те, що забрали все найдорожче. У кожного своя мотивація, але мета одна — перемога та свобода України.

А як наші захисники рухаються до здійснення спільних бажань всього українського народу, можна прослідкувати у щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує плани країни-агресорки:

Москва створює умови для нового найнебезпечнішого курсу дій, що передбачає поновлення вторгнення на північ України, можливо, з метою захопити Київ. Однак це може бути російською інформаційною операцією або приховати свої справжні наміри.

Однак російські військові значно чіткіше визначили умови для наступу на північному заході Луганської області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Так, протягом доби, противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність, проте, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка — Луганської.

На Лиманському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці та Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогонь окупантів потрапили Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Малі Щербаки та Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки та Херсона. Є загиблі та поранені серед мирних українських громадян.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Російські окупанти продовжують вести війну на знищення нашого народу та разом з тим ми не припиняємо оборонятись. Тому важливо знати, яким озброєнням користується ворог. Читай, що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ.

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