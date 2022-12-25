Актуальная карта боевых действий в Украине 25 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

О чем говорят в окопах те, кто держит весь цивилизованный мир на своих плечах? О мечтах, о своих семьях, о павших собратьях и о тех, кто заставил всех нас это пережить — оккупантов, которых когда-нибудь не будет ни на нашей земле, ни на карте боевых действий.

Кто-то из наших защитников стремится вернуть свой дом, некоторым важно, чтобы их семья спала спокойно в своих кроватях, а кого-то питает желание отомстить за то, что забрали все самое дорогое. У каждого своя мотивация, но цель одна — победа и свобода Украины.

А как наши защитники двигаются к осуществлению общих желаний всего украинского народа, можно проследить в ежедневных сводках Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессорки:

Москва создает условия для нового опасного курса действий, предусматривающего возобновление вторжения на север Украины, возможно, с целью захватить Киев. Однако это может быть российской информационной операцией чтобы скрыть свои подлинные намерения.

Однако российские военные гораздо четче определили условия для наступления на северо-западе Луганской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Также произвел более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка — Луганской.

На Лиманском направлении захватчики нанесли огненное поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении обстреляны Каменку, Авдеевку, Водяное, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Червоное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.

Российские оккупанты продолжают вести войну на уничтожение нашего народа и вместе с тем мы не прекращаем обороняться. Поэтому важно знать, каким вооружением пользуется враг. Читай, что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ.

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