Актуальная карта боевых действий в Украине 25 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

О чем говорят в окопах те, кто держит весь цивилизованный мир на своих плечах? О мечтах, о своих семьях, о павших собратьях и о тех, кто заставил всех нас это пережить — оккупантов, которых когда-нибудь не будет ни на нашей земле, ни на карте боевых действий.
Кто-то из наших защитников стремится вернуть свой дом, некоторым важно, чтобы их семья спала спокойно в своих кроватях, а кого-то питает желание отомстить за то, что забрали все самое дорогое. У каждого своя мотивация, но цель одна — победа и свобода Украины.
А как наши защитники двигаются к осуществлению общих желаний всего украинского народа, можно проследить в ежедневных сводках Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессорки:
Москва создает условия для нового опасного курса действий, предусматривающего возобновление вторжения на север Украины, возможно, с целью захватить Киев. Однако это может быть российской информационной операцией чтобы скрыть свои подлинные намерения.
Москва создает условия для нового опасного курса действий, предусматривающего возобновление вторжения на север Украины, возможно, с целью захватить Киев. Однако это может быть российской информационной операцией чтобы скрыть свои подлинные намерения.
Однако российские военные гораздо четче определили условия для наступления на северо-западе Луганской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Также произвел более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Также произвел более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.
На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка — Луганской.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка — Луганской.
На Лиманском направлении захватчики нанесли огненное поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Каменку, Авдеевку, Водяное, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.
На Новопавловском направлении под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Червоное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь в Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.
На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.
Российские оккупанты продолжают вести войну на уничтожение нашего народа и вместе с тем мы не прекращаем обороняться. Поэтому важно знать, каким вооружением пользуется враг. Читай, что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ.
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