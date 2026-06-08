Скільки проміле дозволено в Україні 2026: норми, штрафи та що потрібно знати водіям

Українське законодавство щодо водіїв, які полюбляють міцні напої, є одним із найсуворіших у Європі.

Тож скільки проміле дозволено в Україні 2026 і яке покарання отримають водії, що перебрали зайвого — у матеріалі.

Скільки проміле алкоголю дозволено в Україні

Офіційний ліміт алкоголю в крові в Україні становить 0,2 проміле, приблизно 0,1 мг/л у видихуваному повітрі.

Та ця цифра — не дозвіл пригубити, а лише технічний допуск на фізіологічні особливості організму та похибку приладів.

На практиці цей поріг настільки мізерний, що:

Навіть бокал сухого вина або пляшка світлого пива гарантовано виведуть тебе на недопустимий за кермом рівень алкоголю.

Що таке 0,2 проміле на практиці

Проміле — це грам чистого спирту на літр крові. Алкоголь потрапляє в кровотік блискавично: вже за 10–15 хвилин прилад зафіксує пропущену чарку.

У середньостатистичного чоловіка 0,2 проміле з’являються після 50 мл міцного алкоголю або 200 мл вина.

У жінок через меншу масу тіла та повільніший метаболізм цей ефект настає ще швидше.

Втома, голод, прийом ліків або навіть випитий кефір чи квас можуть підняти показник до критичних 0,25 проміле.

При цьому навіть мінімальна доза алкоголю звужує периферійний зір та сповільнює реакцію на 10–15%, що смертельно небезпечно вночі.

Скільки проміле алкоголю дозволено в Україні і які штрафи за порушення норми

Покарання за статтею 130 КУпАП не залишає шансів для компромісів. Спроба сісти за кермо, якщо кількість алкоголю в крові перевищує 0,2 проміле влетить в чималу копійчину і призведе до заборони користуватися авто.

Штрафи починаються від 17 000 гривень із позбавленням водійських прав на 1 рік.

Повторне порушення протягом року збільшує санкції до 34 000 гривень, додає можливий адміністративний арешт до 10 діб або інші обмеження.

Третє порушення може призвести до штрафу до 51 000 гривень, позбавлення прав на 10 років і навіть конфіскації автомобіля.

Статистика твердить: лише за 2025 рік через алкоголь в Україні сталося 643 тяжкі аварії, у яких загинуло 73 людини.

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Як проходить перевірка на вміст алкоголю в крові

Поліцейський оцінює поведінку, запах та координацію, після чого пропонує тест на сертифікованому Драгері з новим мундштуком.

Ти маєш право не погодитися і вимагати огляду в медзакладі. Проте пам’ятай: відмова від тесту автоматично прирівнюється до визнання провини.

Європейський досвід показує, що хоча в центрі ЄС дозволено 0,5 проміле, Скандинавія та Балтія тримають суворі 0,2.

Україна солідарна з останніми: безпека на дорозі понад усе.

Головне правило безпечного водіння не змінюється: випив — викликай таксі.

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