Для тебе Твоя безпека

Скільки проміле дозволено в Україні 2026: норми, штрафи та що потрібно знати водіям

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Червня 2026, 17:00 3 хв.
скільки проміле дозволено в україні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь