Як правильно завести дизель в мороз: спосіб, який точно допоможе

З огляду на суворі лютневі морози 2026 року, які охопили більшість регіонів України, власники дизельних автомобілів зіткнулися з традиційними викликами під час ранкового запуску двигуна.

Дизельні агрегати значно чутливіші до низьких температур через особливості займання палива та схильність солярки до парафінізації. Читай в матеріалі, як правильно завести дизель у мороз та що для цього потрібно.

Як завести дизель в мороз: правильний спосіб

Першим і найважливішим правилом успішного пуску залишається використання якісного арктичного дизеля, проте навіть він не гарантує успіху, якщо акумуляторна батарея втратила свою ефективність. В мороз дизельний двигун потребує в кілька разів більшого пускового струму, ніж бензиновий, через високу компресію та необхідність інтенсивного прогріву камер згоряння.

Для тих, хто намагається завести авто просто неба, існує перевірений алгоритм, що починається з роботи свічок розжарювання. Замість того щоб одразу крутити стартер, варто увімкнути запалювання і дочекатися, поки згасне індикатор у вигляді спіральки на панелі приладів.

У сильний мороз (нижче -15°C) цю процедуру варто повторити двічі або тричі — це дозволить краще прогріти повітря в циліндрах. Під час безпосереднього запуску власникам машин із механічною коробкою передач критично важливо витиснути педаль зчеплення: це від’єднає коробку від двигуна і значно зменшить навантаження на стартер, якому не доведеться провертати застигле мастило в трансмісії.

Якщо ж двигун “схоплює”, але не заводиться, не варто крутити стартер довше 10 секунд за один підхід. Між спробами слід робити перерви у 30–60 секунд, щоб дати акумулятору відновитися, а стартеру — охолонути. У випадках, коли паливо вже почало густіти та забило фільтр кристалами парафіну, категорично заборонено використання відкритого вогню.

Натомість можна скористатися народним методом: обгорнути корпус паливного фільтра щільною ганчіркою і повільно пролити її гарячою водою (але не окропом безпосередньо на метал). Це допоможе розчинити парафін у фільтрі й відновити прохідність системи.

Найефективнішим профілактичним заходом залишається додавання антигелю в бак ще до настання критичних морозів, оскільки після замерзання палива такі присадки вже не діють.

