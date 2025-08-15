Сів акумулятор: як правильно прикурювати авто і не нашкодити йому

Розряджений акумулятор є однією з головних причин, чому авто не заводиться. У матеріалі ми розповідаємо, що робити в такій ситуації, та як правильно прикурювати автомобіль.

Як правильно прикурювати авто: що це значить

В автомобільній термінології прикурювати авто означає використання акумулятора іншого автомобіля задля запуску двигуна автомобіля, у якого АКБ (акумуляторна батарея) розряджена. Це тимчасове рішення, якщо тобі потрібно терміново кудись їхати або просто немає можливості зарядитися.

Зазвичай для цієї процедури використовуються спеціальні дроти з “крокодилами”(затискачами) для підключення до клем обох автомобілів.

Як правильно прикурювати автомобіль: що для цього потрібно і чого не можна робити

Існує декілька пунктів, яких обов’язково треба дотримуватись, щоб усе вийшло правильно та працювало справно:

щодо дротів: довжина має бути в діапазоні 1.5-2.5 метра, сила струму від 200 Ампер, і перетин в межах від 10 до 16 м. кв.;

щодо “донора”: машина, з якої ти будеш брати енергію, має бути справною, її акумулятор — повністю зарядженим і характеристики АКБ повинні бути ідентичними або вищими, ніж у розрядженої батареї.

Зазвичай усі характеристики акумулятора прописують на самій батареї, тож уважно прочитай, щоб все було правильно з технічного погляду.

Якщо хоч один параметр не підходить — “донор” категорично не може використовуватись для прикурювання. В такому випадку слід пошукати інше авто і вже прикурювати автомобіль більш відповідним.

Як правильно прикурювати авто: підключення клем

Коли ти вже маєш відповідного “донора”, слід правильно під’єднати клеми. Спочатку треба перевірити самі дроти на наявність пошкоджень.

Потім, чи міцно припаяні крокодили до проводів або просто надійно обтиснуті.

Зазвичай дроти з затискачами пофарбовані у червоний (плюс) та чорний кольори (мінус). Коли все перевіриш та знайдеш, можна підключати клеми.

Інструкція

Поставити машини поруч, але так, щоб вони не торкались одна одну. Двигун донора слід заглушити та відключити усі електроприлади в обох автомобілях. Беремо дроти, спочатку підключаємо плюс АКБ донора до плюс твого авто. Потім беремо чорний дріт, підключаємо мінус зарядженої батареї до будь-якої непофарбованої частини корпусу двигуна автомобіля. За кілька хвилин авто має бути зарядженим, і цього заряду вистачить на 1-2 запуски двигуна. Для того, щоб це перевірити, знімаємо клеми у зворотньому порядку, і лише тоді запускаємо двигун. Якщо твій автомобіль після цього не завівся, значить АКБ сильно розряджена. слід повторити увесь процес спочатку і почекати в середньому 15 хвилин — після цього має спрацювати.

Зауважимо, що при підключенні іноді буває іскра — це нормально і не треба цього лякатися.

