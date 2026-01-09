Чи потрібно знімати акумулятор у мороз: як впливає холод на механізм

Акумулятор в авто — річ недешева, і вкрай необхідна. Тож життя цього “серця” автівки хочеться продовжити якнайдовше. Якщо взимку ти не часто кудись виїздиш і машина стоїть на вулиці або ж у гаражі, певно, думав (-ла) про те, а чи потрібно знімати акумулятор у мороз, щоб зберегти його?

Ми якраз збиралися тобі про це розповісти! Читай про всі найважливіші поради із зимового догляду за акумулятором у нашому матеріалі.

Чи потрібно знімати акумулятор у мороз

Якщо ти не плануєш виїздити кудись на автівці тривалий час, хоча б тиждень, у люті морози можна знімати акумулятор та переносити його у приміщення з кімнатною температурою.

Однак це необов’язково. Куди краще тримати акумулятор повністю зарядженим і постійно контролювати це. Свинцево-кислотні акумулятори не псуються під впливом холоду, на відміну від літій-іонних.

Та попри все мороз може вплинути на продуктивність твого АКБ. Якщо нині морози, а твоя автівка стоїть у неопалюваному гаражі чи на вулиці, ти можеш перевірити заряд акумулятора на авто і за потреби підзарядити його.

Також варто час від часу робити короткі поїздки, щоб акумулятор розряджався не так швидко від простоювання.

Якщо ж ти їхатимеш у відпустку, і машина залишиться на холоді, краще витягти акумулятор і підключити його до зарядки.

Що буде з акумулятором на морозі

На морозі в машинному акумуляторі можуть сповільнюватися хімічні реакції. Це своєю чергою призводить до зменшення місткості акумулятора і впливає на швидше зношування.

Тобто, під час зимової поїздки місткість акумулятора буде меншою, ніж зазвичай.

Наслідком тривалого перебування АКБ на морозі може стати ускладнений запуск двигуна. Знадобиться більше енергії, щоб завестися.

Також якщо температури сягнули -20 градусів і нижче, є ризик замерзання електроліту для акумулятора, який майже розряджений.

Чи потрібно знімати клеми з акумулятора взимку

Найчастіше знімати клеми з акумулятора взимку не потрібно. Але є кілька випадків, коли це може піти на користь. Наприклад, якщо ти на тривалий час залишиш автівку на морозі або є ризик короткого замикання.

У цих випадках для збереження акумулятора краще знімати клеми. Коротке замикання може трапитися через окислення чи вологу контактів, тому тут зняття теж рятує ситуацію.

І останній випадок, коли клеми можна зняти, низький заряд акумулятора. На морозі майже розряджені акумулятори можуть зіпсуватися, а зняття клем дає шанс на продовження роботи.

Однак краще не знімати клеми з акумулятора самостійно. Адже їх можна забути поставити назад і створити додаткові проблеми, або ж випадково скинути налаштування пам’яті у нових автівках.

Раніше ми розповідали, як правильно прикурювати авто.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!