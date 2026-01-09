Нужно ли снимать аккумулятор в мороз: как влияет холод на механизм

Аккумулятор в авто — вещь недешевая, и крайне необходимая. Поэтому жизнь этого “сердца” автомобиля хочется продлить как можно дольше. Если зимой ты не часто куда-то выезжаешь и машина стоит на улице или в гараже, наверное, думал (-а) о том, нужно ли снимать аккумулятор в мороз, чтобы сохранить его?

Мы как раз об этом и собирались тебе рассказать! Читай обо всех важнейших советах по зимнему уходу за аккумулятором в нашем материале.

Нужно ли снимать аккумулятор в мороз

Если ты не планируешь выезжать куда-то на автомобиле длительное время, хотя бы неделю, в лютые морозы можно снимать аккумулятор и переносить его в помещение с комнатной температурой.

Однако это не обязательно. Куда лучше держать аккумулятор полностью заряженным и постоянно контролировать это. Свинцово-кислотные аккумуляторы не портятся под влиянием холода, в отличие от литий-ионных.

Но несмотря на все мороз может повлиять на производительность твоего АКБ. Если сейчас морозы, а твой автомобиль стоит в неотапливаемом гараже или на улице, ты можешь проверить заряд аккумулятора на авто и при необходимости подзарядить его.

Также стоит время от времени делать короткие поездки, чтобы аккумулятор разряжался не так быстро от простоя.

Если же ты будешь ехать в отпуск, и машина останется на холоде, лучше вытащить аккумулятор и подключить его к зарядке.

Что будет с аккумулятором на морозе

На морозе в аккумуляторе могут замедляться химические реакции. Это в свою очередь приводит к уменьшению емкости аккумулятора и влияет на более быстрый износ.

То есть, во время зимней поездки емкость аккумулятора будет меньше обычной.

Следствием длительного пребывания АКБ на морозе может стать усложненный запуск двигателя. Понадобится больше энергии, чтобы завестись.

Также если температуры достигли -20 градусов и ниже, есть риск замерзания электролита для почти разряженного аккумулятора.

Нужно ли снимать клеммы с аккумулятора зимой

Чаще всего снимать клеммы с аккумулятора зимой не нужно. Но есть несколько случаев, когда это может пойти на пользу. К примеру, если ты на длительное время оставишь автомобиль на морозе или есть риск короткого замыкания.

В этих случаях для сохранения аккумулятора лучше снимать клеммы. Краткое замыкание может случиться из-за окисления или влаги контактов, поэтому здесь снятие тоже спасает ситуацию.

И последний случай, когда клеммы можно снять, низкий заряд аккумулятора. На морозе почти разряженные аккумуляторы могут испортиться, а снятие клемм дает шанс на продолжение работы.

Однако лучше не снимать клеммы с аккумулятора самостоятельно. Ведь их можно забыть поставить обратно и создать дополнительные проблемы, или случайно сбросить настройки памяти в новых автомобилях.

