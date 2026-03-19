США стремятся к миру для Украины на основе надежных гарантий безопасности — официальное заявление Пентагона

Администрация США нацелена на достижение продолжительного и устойчивого мира между Украиной и Россией, который будет основываться на надежных гарантиях безопасности для Киева.

Выступая на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам 19 марта 2026 года, помощник военного министра США по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман подчеркнул: стратегическое видение Вашингтона предполагает не просто прекращение огня, а создание архитектуры безопасности, где Украина и Европа будут достаточно сильны.

По его словам, действующая администрация уже ведет активные переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы выйти на формулу мира, которая не позволила бы России возобновить боевые действия через несколько лет.

Ключевым элементом американской стратегии является распределение бремени между союзниками. Циммерман отметил, что стабильность НАТО зависит от сбалансированности вкладов всех членов альянса. В настоящее время более 20 европейских стран уже продемонстрировали решительность, выделив более 4 миллиардов долларов на реализацию инициативы PURL.

США ожидают от партнеров срочных шагов по предоставлению Украине ресурсов для обороны, ведь размытое финансирование или неравномерные усилия могут ослабить Североатлантический союз в долгосрочной перспективе. США остаются на стороне НАТО, однако настаивают на том, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за региональную безопасность.

Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич добавил к анализу глобальный контекст. Он предостерег, что война в Украине давно перестала быть локальным конфликтом из-за формирования тесного сотрудничества между Москвой, Пхеньяном, Тегераном и Пекином.

— Северокорейские военные и вооружения, иранские технологии беспилотников и экономическая поддержка со стороны Китая позволяют России продолжать войну в Украине, – отметил генерал.

Такая кооперация увеличивает военные риски на многих театрах действий одновременно, заставляя США и НАТО готовиться к многовекторным угрозам. По словам Гринкевича, именно эта ассиметричная поддержка со стороны партнеров РФ позволяет оккупационным войскам компенсировать огромные потери на фронте.

