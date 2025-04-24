Ой на Івана, та й на Купала: коли святкують та які традиції цієї ночі

Фото Depositphotos Одне із найбільших літніх свят українців — Івана Купала. Традиційно його святкували в ніч з 6 на 7 липня, однак у 2025 році дата змістилася. Коли Івана Купала 2025 та що не можна робити у цей день — читай у матеріалі. Івана Купала 2025: коли святкують Святкування Івана Купала традиційно припадало на ніч з 6 на 7 липня. Однак, оскільки свято тісно повʼязане зі святкуванням Різдва Івана Хрестителя, то дата, як і решта церковних дат, змістилася. У 2025 році українці святкуватимуть Івана Купала в ніч з 23 на 24 червня. Це, без перебільшення, найдавніше та найколоритніше свято слов’ян, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят. З часом свято Купала трансформувалося в церковне свято Різдво Предтечі та Хрестителя Господня Івана, яке тісно переплелося з дохристиянськими віруваннями українців. Інші назви свята: Іванів день, Купала, Колосок, Ярило, Сонцекрес, Купайло, Іван-травник. Свято символізує зв’язок людини із природою та їхню взаємодію.Івана Купала: традиції святкування Святкування літнього свята відбувається біля річок та водоймищ. Молоді хлопці та дівчата стрибають через ватру — велике вогнище. Якщо вогонь не роз’єднає їхні руки під час стрибка — парі бути разом та будувати щасливе життя. Дівчата без пари в цей вечір плетуть вінки та запускають їх водоймою. Той вінок, що попливе далеко, віщує дівчині швидке весілля. Якщо ж вінок тоне — цього року весілля дівчини не відбудеться. З цим святом також пов’язана й історія квітки папороті. Лише у Купальську ніч на папороті розцвітала чарівна вогняна квітка щастя — кочедижник, тому всі охочі йдуть у ліс шукати її. Як правило, шукали магічну квітку парами. Pexels За переказами, в ніч на Купала, папороть зацвітає лише на мить, і людина, яка зірвала її, зможе розуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби та входити до будь-яких скарбниць. А також зможе знайти кохання і стати щасливою. У ці прикмети ревно вірили наші пращури, нині ж молодь святкує Івана Купала задля забави та згадки коренів нашого народу. Читати на тему Ворожіння на коханого та пошуки цвіту папороті: таїнство святкування Івана Купала Традиції та звичаї давніх свят потрібно плекати і підтримувати. Ми розповімо тобі про Івана Купала. Що не можна робити в ніч на Івана Купала Існує кілька заборон, чого не можна робити на Івана Купала: в купальську ніч не можна спати, оскільки в цей час оживає не лише природа, а й особливо активною стає всяка нечисть — відьми, перевертні, русалки, чаклуни, домовики, водяники, лісовики; також якомога далі від води радять триматися молодим хлопцям та вагітним жінкам, бо їх можуть затягти на дно русалки; не можна позичати гроші та давати їх у борг, не можна підбирати знайдені випадково гроші — через це може зникнути добробут. Цей рік буде насиченим на церковні свята: читай, коли будуть православні свята і пости за новим стилем. Головне фото: Depositphotos.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter