Ой на Ивана, да и на Купала: когда празднуют и какие традиции этой ночи

Один из самых больших летних праздников украинцев — Ивана Купала. Традиционно его праздновали в ночь с 6 на 7 июля, однако теперь дата сместилась.
Когда Ивана Купала 2026 и что нельзя делать в этот день, читай в материале.
Ивана Купала 2026: когда празднуют
Празднование Ивана Купала традиционно приходилось на ночь с 6 на 7 июля. Однако, поскольку праздник тесно связан с празднованием Рождества Иоанна Крестителя, то дата, как и остальные церковные даты, сместилась.
В 2026 году украинцы будут праздновать Ивана Купала в ночь с 23 на 24 июня.
Это, без преувеличения, самый древний и колоритный праздник славян, которым заканчивается летний солнечный цикл календарных дохристианских праздников.
Со временем праздник Купала трансформировался в церковный праздник Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который тесно переплелся с дохристианскими верованиями украинцев.
Другие названия праздника: Иванов день, Купала, Колосок, Ярило, Сонцекрес, Купайло, Иван-травник.
Праздник символизирует связь человека с природой и их взаимодействие.
Ивана Купала: традиции празднования
Празднование летнего праздника проходит у рек и водохранилищ. Молодые ребята прыгают через ватру — большой костер. Если огонь не разъединит их руки во время скачка — паре быть вместе и строить счастливую жизнь.
Девушки без пары в этот вечер плетут венки и запускают их водоемом. Заплывший далеко венок предвещает девушке скорую свадьбу. Если же венок тонет — в этом году свадьба девушки не состоится.
С этим праздником также связана и история цветка папоротника. Лишь в Купальскую ночь на папоротнике расцветал волшебный огненный цветок счастья — кочедыжник, поэтому все желающие идут в лес искать его. Как правило, искали магический цветок парами.
По верованиям, в ночь на Купала, папоротник зацветает лишь на мгновение и сорвавший его человек сможет понимать язык животных и птиц, видеть скрытые сокровища и входить в любые сокровищницы. А также сможет обрести любовь и стать счастливой.
В эти приметы ревностно верили наши предки, ныне молодежь празднует Ивана Купала ради забавы и упоминания корней нашего народа.
Что нельзя делать в ночь на Ивана Купала
Существует несколько запретов, чего нельзя делать на Ивана Купала:
- в купальскую ночь нельзя спать, поскольку в это время оживает не только природа, но и особенно активной становится всякая нечисть ведьмы, оборотни, русалки, колдуны, домовые, водяные, лешие;
- также подальше от воды советуют держаться молодым парням и беременным женщинам, потому что их могут затащить на дно русалки;
- нельзя одалживать деньги и давать их взаймы, нельзя подбирать найденные случайно деньги — так может исчезнуть благосостояние.
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Главное фото: Depositphotos.
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