Рождество Николая Чудотворца: яркие картинки и традиции праздника

Все знают о дне Николая Чудотворца, который отмечают 19 декабря. Однако с этим святым связана еще одна важная дата — 11 августа. В этот день христиане восточного обряда празднуют Рождество этого почитаемого народом святого.

Что нужно делать в день Николая Чудотворца

В Рождество Николая Чудотворца 11 августа принято идти в церковь и молиться святому об исцелении от болезней, здоровье для себя и родных, а также простить о помощи по всем делам.

Во время войны можно попросить Николая и о скорейшей победе Украины и возвращении наших защитников домой. Ведь этот святой считается покровителем всех нуждающихся и невинно осужденных.

После посещения службы принято собирать всю семью за богатым столом — считается, что таким образом можно проявить уважение к святому и поблагодарить его за помощь.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца

ссориться и оскорблять других;

отказывать в помощи тем, кто в этом действительно нуждается;

гадать, совершать магические обряды;

пить алкоголь;

давать деньги взаймы.

Поздравления с днем ​​святого Николая Чудотворца 11 августа

Поздравляю с великим христианским праздником — Рождеством Николая Чудотворца. Пусть этот святой охраняет твой дом от зла ​​и дарит благополучие. Николай слышит наши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

***

В магический день Николая пусть сбываются все твои мечты, сказка становится действительностью, а чудеса ждут в самых неожиданных местах!

***

С Днем Чудотворца небесного, с Днем Святого Николая! Да сохранит тебя и твоих родных от всего зла и поселит любовь в ваших сердцах!

***

С Днем святого Николая! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для чудес, тепла и добра. Пусть в сердце живет вера, а в доме царит любовь и уют.

***

Поздравляю с Днем святого Николая! Пусть он принесет тебе мир в душе, радость в сердце и множество счастливых моментов. И пусть все твои мечты обязательно сбываются.

Картинки с днем ​​святого Николая

