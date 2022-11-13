Показник ефективності тренування? Чим небезпечна крепатура та як зняти м’язовий біль

Деякі люди помилково вважають крепатуру індикатором ефективності занять спортом. Мовляв, якщо після тренування болять усі м’язи ще кілька днів, то оце потренувався(-лась) добряче. А якщо ні, то слабенько.

Однак це зовсім не так. Постійне доведення свого тіла до стану синдрому відтермінованого м’язового болю може бути небезпечним.

Тренерка з йоги Альона Щербань розповіла, чому насправді виникає крепатура та як її позбутись.

Зараз також дивляться

Чому виникає крепатура

Синдром відтермінованого м’язового болю (або як його ще називають крепатура) з’являється внаслідок мікророзривів у структурі м’язових волокон.

Це виникає після:

великої перерви у тренуваннях;

перенавантаження певних груп м’язів;

навантаження маловикористовуваних м’язів.

Мікророзриви провокують запалення в організмі, а відповідно й біль у тілі.

Симптоми крепатури

Зазвичай після надмірного навантаження люди скаржаться на:

набряк м’язів; почервоніння; відчуття жару (можливе підняття температури тіла); відчуття слабкості; біль у м’язах під час руху; зменшення амплітуди руху.

Чим небезпечна крепатура

Крепатура небезпечна тим, що порушує кровообіг у м’язах і перешкоджає їх відновленню. А ще постійний синдром відтермінованого м’язового болю “відволікає” імунітет від інших загроз, змушуючи концентруватись на усуненні запалення.

Якщо ж тіло не матиме достатньо ресурсів для відновлення, то йому доведеться заміщувати травмовані м’язові скорочувальні волокна фіброзною тканиною. А вона вже не зможе виконувати функцію м’язів.

Як позбутись крепатури

Щоб прибрати набряк та полегшити свій стан можна прийняти теплу ванну з сіллю, зайнятись м’яким динамічним тренуванням або ж піти на легкий приємний масаж тіла.

У деяких випадках можна приймати нестероїдні протизапальні препарати.

Профілактика крепатури

Щоб не страждати від крепатури, потрібно:

тренуватись регулярно;

поступово збільшувати навантаження;

пробувати легкі незвичні вправи, які залучають маловикористовувані групи м’язів;

обов’язково робити розминку (перед тренуванням) і заминку (після заняття);

збалансовано харчуватись, щоб в організмі було достатньо білка для відновлення м’язової тканини.

Звичайно, після тренування нормально відчувати втому і легкий приємний біль у м’язах, але він не повинен впливати на амплітуду руху і ваше самопочуття, — каже тренерка.

Якщо ти не знаєш, з чого почати займатись спортом, то найкраще спробувати легкий ранковий комплекс. Він допомагає всім системам тіла прокинутися та підготуватися до активності.

Читай, що розповіла тренерка Марина Боржемська про ранкову зарядку та які вправи можна робити в ліжку.

Щоб не пропустити інші цікаві матеріали, підписуйся на наш Telegram-канал.