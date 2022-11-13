Показник ефективності тренування? Чим небезпечна крепатура та як зняти м’язовий біль

Деякі люди помилково вважають крепатуру індикатором ефективності занять спортом. Мовляв, якщо після тренування болять усі м’язи ще кілька днів, то оце потренувався(-лась) добряче. А якщо ні, то слабенько.
Однак це зовсім не так. Постійне доведення свого тіла до стану синдрому відтермінованого м’язового болю може бути небезпечним.
Тренерка з йоги Альона Щербань розповіла, чому насправді виникає крепатура та як її позбутись.
Синдром відтермінованого м’язового болю (або як його ще називають крепатура) з’являється внаслідок мікророзривів у структурі м’язових волокон.
Це виникає після:
Мікророзриви провокують запалення в організмі, а відповідно й біль у тілі.
Зазвичай після надмірного навантаження люди скаржаться на:
Крепатура небезпечна тим, що порушує кровообіг у м’язах і перешкоджає їх відновленню. А ще постійний синдром відтермінованого м’язового болю “відволікає” імунітет від інших загроз, змушуючи концентруватись на усуненні запалення.
Якщо ж тіло не матиме достатньо ресурсів для відновлення, то йому доведеться заміщувати травмовані м’язові скорочувальні волокна фіброзною тканиною. А вона вже не зможе виконувати функцію м’язів.
Щоб прибрати набряк та полегшити свій стан можна прийняти теплу ванну з сіллю, зайнятись м’яким динамічним тренуванням або ж піти на легкий приємний масаж тіла.
У деяких випадках можна приймати нестероїдні протизапальні препарати.
Щоб не страждати від крепатури, потрібно:
Звичайно, після тренування нормально відчувати втому і легкий приємний біль у м’язах, але він не повинен впливати на амплітуду руху і ваше самопочуття, — каже тренерка.
Звичайно, після тренування нормально відчувати втому і легкий приємний біль у м’язах, але він не повинен впливати на амплітуду руху і ваше самопочуття, — каже тренерка.
Якщо ти не знаєш, з чого почати займатись спортом, то найкраще спробувати легкий ранковий комплекс. Він допомагає всім системам тіла прокинутися та підготуватися до активності.
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